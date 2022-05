iOS 15.6 bèta 1 is nu beschikbaar – wat heeft Apple deze keer veranderd?

IOS 15.5 is nog maar net uit en de eerste bèta van 15.6 staat alweer voor de deur. Maar wat heeft deze nieuwe versie te bieden? iPhoned vertelt je meer.

iOS 15.6 eerste bèta beschikbaar

Het is nog maar een paar dagen gelden dat je iOS 15.5 kon downloaden en installeren, maar Apple zit niet stil. De eerste bèta van iOS 15.6 is nu namelijk beschikbaar voor ontwikkelaars.

Het is niet bekend wat de nieuwe functies in deze update zijn. Het lijkt erop dat Apple iOS 15.6 (en iPadOS 15.6) als kleine update gaat uitbrengen voor de iPhone en iPad. Waarschijnlijk zijn het vooral probleemoplossingen en kleine updates die in deze versie van iOS zitten. Apple heeft namelijk alle functies die ze hadden aangekondigd tijdens de WWDC 2021 al in iOS 15.5 zitten.

Na iOS 15.6 komt … iOS 16?

Het zou heel goed mogelijk zijn dat de bèta’s van iOS 15.6 en iPadOS 15.6 de laatste updates worden voor iOS 15. Apple is flink bezig met de ontwikkeling van iOS 16. Een eerste glimp van van iOS 16 kun je op 6 juni verwachten tijdens de WWDC.

Verschillende gelekte concepten laten diepere schaduwen, grotere lettertypes en iets meer textuur zien. Het zijn echter wel weer minimale verschillen. We denken dat de grote veranderingen van iOS 16 voor de iPhone vooral in de widgets gaan zitten. Ook gaan er geruchten dat enkele andere diensten van Apple een herontwerp gaan krijgen.

Welke iPhones krijgen straks iOS 16?

Welke functies we precies terug gaan zien in iOS 16 is nog maar de vraag. Wij zitten er in ieder geval klaar voor. We hebben wel slecht nieuws voor gebruikers van de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE. Er gaan namelijk geruchten dat deze smartphones geen ondersteuning voor iOS 16 krijgen. Als je een iPhone 7 of nieuwer hebt kan je wél een update naar iOS 16 verwachten.

Wil je op de hoogte blijven over alle bèta-versies van iOS 15.6 en meer?

