iOS 15.6.1 is nu beschikbaar – deze update moet je echt even downloaden

Apple heeft een nieuwe iOS-update uitgebracht voor iPhone en iPad. De update is nu voor iedereen met iOS 15 beschikbaar. Wij vertellen je waarom je de update naar iOS 15.6.1 echt even moet downloaden!

iOS 15.6.1: nu beschikbaar om te downloaden

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor iPhone en iPad. Met deze update lost Apple een paar belangrijke problemen op. Daarom moet iedereen met iOS 15 de update naar iOS 15.6.1 installeren.

Volgens support-pagina van Apple zijn er in deze update twee belangrijke problemen gefixt. Door fouten in de software konden kwaadwillenden willekeurige programmacode uitvoeren op de iPhone en iPad. Beide exploits werden volgens Apple ook daadwerkelijk misbruikt.

Het is dus belangrijk dat je deze update naar iOS 15.6.1 zo snel mogelijk installeert. Dat doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Algemeen’;

Kies voor ‘Software-update’;

Volg de stappen op het scherm.

Op weg naar iOS 16

Zowel iOS 15.6 en de update naar iOS 15.6.1 waren vooral bedoeld om de stabiliteit te verbeteren en hackers geen kans te geven om jouw iPhone binnen te dringen. Waarschijnlijk is iOS 15.6.1 de laatste update van iOS 15. Apple is namelijk nu vooral bezig met de opvolger: iOS 16.

iOS 16 zit boordevol nieuwe functies en hiervan is het nieuwe lockscreen misschien wel de leukste is. Zo is het mogelijk om de kleuren van de klok te veranderen en heeft het geheel meer diepte gekregen. Ook zijn er nu widgets die je kunt toevoegen aan het lockscreen. iOS 16 krijgt echter nog veel meer nieuwe functies. In het artikel hieronder lees je er alles over. iOS 15.6.1 update

