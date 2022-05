iOS 15.5 RC en iPadOS 15.5 RC nu beschikbaar: release komt dichtbij

De RC (release candidate build) is de laatste versie van een grote release. Apple heeft nu de RC-versie van iOS 15.5 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars en publieke testers. Dat betekent dat je iOS 15.5 binnenkort kunt gaan downloaden. iPhoned vertelt je wanneer.

iOS 15.5 RC

Als we de RC-versie bekijken lijkt het erop dat iOS 15.5 weer een kleine update gaat worden. In de broncode zijn onder andere aanwijzingen gevonden voor een aparte app voor klassieke muziek. Dit genre krijgt een eigen icoontje en valt dus niet meer onder Apple Music. Apple gaat ‘Apple Classical’ waarschijnlijk ergens in de toekomst uitbrengen, maar het is nog niet beschikbaar in de iOS 15.5 RC.

Wat is er nieuw?

Apple werkt in iOS 15.5 en iPadOS 15.5 vooral aan bugfixes en prestatieverbeteringen. Maar toch liggen er nieuwe functies in het verschiet. Apple voert een aantal kleine veranderingen door in de Wallet-app en Apple Cash.

Bovendien is het SportsKit-framework weer opgedoken. Ook lijkt het erop dat Apple Pay in iOS 15.5 het Belgische Bancontact gaat ondersteunen. Apple gaf overigens wel aan dat niet alle functies beschikbaar zijn in alle landen.

Daarnaast is Universele Bediening in iPadOS 15.5 (en macOS 12.4) niet meer in bèta. De functie Universele bediening (of Universal Control) verscheen al in iPadOS 15.4 en MacOS Monterey 12.3. Hiermee kun je met één muis, trackpad en toetsenbord zowel je Mac als je iPad bedienen.

Daarnaast is het opvallend dat Apple een paar zaken heeft aangepast in de Foto’s-app. Deze veranderingen hebben invloed op de ‘Terugblikken’. Dit zijn de korte diashows die je iPhone automatisch maakt van bepaalde locaties of personen.

Het lijkt erop dat Apple bepaalde locaties uit de Terugblikken gaat weren. Dit zijn op dit moment allemaal locaties die te maken hebben met de Holocaust, zoals het United States Holocaust Memorial Museum, het Anne Frank Huis en de Schindlerfabriek.

Wanneer komt iOS 15.5 uit?

Na een RC duurt het ongeveer een week voordat de officiële release van iOS 15.5 beschikbaar is. Bij sommige voorgaande releases duurde het slechts zes dagen. Daarom komen iOS 15.5 en iPadOS 15.5 waarschijnlijk volgende week uit. Mogelijk is dit op donderdag 19 mei of vrijdag 20 mei. De software is dan meestal zo tegen 19:00 uur te downloaden. Het installeren doe je op de volgende manier.

Tik op Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op Algemeen;

Tik op Software-update.

