iOS 15.5: deze nieuwe functies zitten nu in Apple Podcasts

Luister je graag naar podcasts? Check dan dit artikel over alle nieuwe functies die Apple aan de app Podcasts heeft toegevoegd in iOS 15.5!

De Podcasts-app van Apple heeft veel nieuwe functies gekregen sinds de update van iOS 15.5, iPadOS 15.5 en macOS Moneterey 12.4. Zo is het navigeren in de app makkelijker en overzichtelijker geworden. Het is nu ook eenvoudiger om gedownloade afleveringen te verwijderen.

Dit verwijderen van podcasts doe je door naar de Instellingen van je iPhone te gaan, naar beneden te scrollen en te tikken op ‘Podcasts’. Daar vind je onder het kopje ‘Downloads’ nu ‘Verwijder afgespeelde downloads’. Als je dit inschakelt, wordt 24 uur nadat je een gedownloade aflevering hebt afgespeeld, de download automatisch weggehaald. Dit is enorm handig als je een iPhone met relatief weinig opslaggeheugen hebt.

Navigatie in Apple Podcasts is nu eenvoudiger

In iOS 15.5 heeft Apple Podcasts ook nieuwe navigatiefuncties. Je kan nu shows per seizoen doorbladeren. Daarnaast filter je afleveringen op afspeelstatus. Ben je halverwege een show en wil je hem graag afluisteren? Vink dat dan aan! Ook kunnen de makers nu jaarabonnementen (met korting) aanbieden in plaats van enkel een maandabonnement.

Het is inmiddels bijna een jaar mogelijk om extra te betalen voor je favoriete podcasts. De makers bieden in ruil extra (lange) afleveringen aan of laten de luisteraar hun show zonder advertenties afspelen.

Apple Podcasts moet inhaalslag maken

Apple Podcasts liep al een tijdje achter op de concurrenten. Spotify is namelijk al jaren bezig om, naast de muziekindustrie, de gehele audiowereld over te nemen. Met de nieuwe tijdlijn-functie maakte deze Zweedse streaming gigant het al mogelijk om makkelijker én sneller je nieuwe favoriete podcast te ontdekken. Deze functionaliteit vinden we in de iOS 15.5-update van Apple Podcasts helaas nog niet terug.

