Downloaden maar: iOS 15.5 en iPadOS 15.5 nu beschikbaar

Na vele bèta’s is het eindelijk zover: Apple heeft zojuist iOS 15.5 uitgebracht en de update is direct te downloaden voor alle recente iPhones. Ook staat er een nieuwe versie van iPadOS klaar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft vanavond kakelverse updates voor de iPhone én iPad uitgebracht. iOS 15.5 en iPadOS 15.5 zijn nu te downloaden. De nieuwe software biedt helaas weinig spannende nieuwe functies, maar bevat wel diverse bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit. We raden je dan ook aan om de nieuwste versie van iOS 15 zo snel mogelijk te installeren op je smartphone en/of tablet. Volg daarvoor het onderstaande stappenplan:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies in dit menu voor ‘Software-update’ en laat je iPhone (of iPad) naar de nieuwste update zoeken; Gevonden? Doorloop de aanwijzingen op het scherm om de update af te ronden.

Verschijnt iOS 15.5 niet direct in beeld? Dan moet je helaas even wachten. Net na de release van een nieuwe update willen heel veel mensen de software namelijk tegelijk downloaden. Daardoor ontstaan digitale wachtrijen. Probeer het over een uurtje vooral nog een keer.

Overweeg om in de tussentijd een back-up van je iPhone te maken. In de meeste gevallen gaat het downloaden van iOS 15.5 zonder problemen, maar je weet maar nooit. Als er toch iets misgaat, ben je zo in ieder geval geen belangrijke gegevens kwijt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kleine veranderingen, wachten op iOS 16

In vergelijking met iOS 15.4, dat veel nieuwe functies introduceerde, is iOS 15.5 een kleine tussentijds update. Apple voert een aantal bescheiden veranderingen door in de Wallet-app en Apple Cash. Daarnaast kun je in Apple Podcasts nu instellen dat er slechts een beperkt aantal afleveringen wordt opgeslagen en dat oudere worden verwijderd.

Ook is Universele Bediening in iPadOS 15.5 niet meer in bèta. Deze functie verscheen al in iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3. Hiermee kun je met één muis, trackpad en toetsenbord zowel je Mac als je iPad bedienen.

Mogelijk is iOS 15.5 de laatste update voor iOS 16 wordt onthuld. Apple presenteert deze grote nieuwe versie waarschijnlijk op 6 juni tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC. De officiële release is vermoedelijk in september. We hebben onze verwachtingen voor iOS 16 alvast op een rijtje gezet.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS-updates? Hou deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief, en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Apple: