iOS 15.5 bèta 4 is nu uit voor ontwikkelaars: eindelijk nieuwtjes?

Terwijl wij ons klaarmaken voor de release van het compleet nieuwe iOS 16, is Apple de afgelopen maanden testversies van de laatste softwareversie van iOS 15 aan het uitbrengen. In dit artikel lees je alles over de iOS 15.5 bèta 4 voor ontwikkelaars.

iOS 15.5 bèta 4 is de laatste vóór WWDC

Naast een nieuwe bèta voor iPadOS, tvOS, macOS en watchOS, heeft Apple vandaag speciaal voor ontwikkelaars ook iOS 15.5 bèta 4 uitgebracht. Apple werkt vooral aan het verbeteren van de beveiliging, bugs en algehele prestaties. Toch zien we ook een paar nieuwe functies en keuzes in deze vierde bèta. Lees je mee?

Dit is er nieuw in iOS 15.5 bèta 4

We zien in de testversie een aantal kleine aanpassingen. Deze vinden we voornamelijk in de Wallet-app. Ook zitten we al een lange tijd te wachten op Apple Classical. De broncode van deze iOS 15.5 bèta 4 laat zien dat het niet lang meer hoeft te duren voordat deze klassieke muziekdienst op onze iPhone’s staat te pronken.

Deze iOS versie is nog niet voor iedereen beschikbaar. We denken we te weten dat Apple op ontwikkelaarsconferentie WWDC begin juni iOS 16 gaat uitbrengen voor jouw iPhone. Voor die softwareversie hebben wij al enkele verwachtingen. Nét daarvoor zal waarschijnlijk de update naar iOS 15.5 beschikbaar zijn.

Terugblikken: verbeterde foto-app?

De app waar jij al je kiekjes kan bekijken en ordenen, Foto’s, is ook aan verandering onderhevig. We zien met name aanpassingen bij de ‘Terugblikken’. Dit zijn de automatisch gegenereerde slideshows van specifieke personen of plekken. Jouw iPhone kan deze plekken onthouden via de geotag die aan een foto is gehangen. De personen herkent de smartphone automatisch aan de hand van algoritmes.

De vierde testversie van iOS 15.5 vertelt ons dat binnenkort bepaalde locaties niet in deze diashow worden opgenomen. Dit zijn enkel gevoelige plekken die te maken hebben met de Holocaust. Er zijn in deze testversie niet meer locaties bijgekomen dan de locaties op de lijst die we beschreven in de derde bèta van iOS 15.5.

