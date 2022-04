iOS 15.5 bèta 3 is nu beschikbaar: dit is er nieuw

Apple heeft bèta 3 van iOS 15.5 en iPadOS 15.5 uitgebracht. Het is wederom een kleine update, maar toch zitten er een aantal opmerkelijke veranderingen in. Dit is er nieuw.

Bèta 3 van iOS 15.5 en iPadOS 15.5 is nu beschikbaar

Ontwikkelaars mogen de nieuwe versie nu op hun iPhone of iPad installeren. De gemakkelijkste manier om dit te doen is via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Hiervoor heb je dus wel het juiste bèta-profiel nodig.

Met iOS 15.4 en iPadOS 15.4 kwamen onder andere Face ID met mondkapje, nieuwe emoji’s en Universele bediening beschikbaar voor iedereen. Dit waren relatief grote updates, maar met de bèta 3 (en voorgaande bèta’s) van iOS 15.5 en iPadOS 15.5 lijken we nu toch weer in kleinere stappen vooruit te gaan. Apple werkt vooral aan bugfixes en prestatieverbeteringen. Maar toch zijn er een paar nieuwe functies in deze bèta te vinden.

Aanpassingen in Terugblikken

Apple voert een aantal kleine veranderingen door in de Wallet-app en Apple Cash. Er zijn wederom hints naar Apple Classical te vinden. Opvallend is wel dat Apple een paar zaken heeft aangepast in de Foto’s-app. Deze veranderingen hebben invloed op de ‘Terugblikken’. Dit zijn de korte diashows die je iPhone automatisch maakt van bepaalde locaties of personen.

Het lijkt erop dat Apple bepaalde locaties uit de Terugblikken gaat weren. Dit zijn op dit moment allemaal locaties die te maken hebben met de Holocaust, zoals het United States Holocaust Memorial Museum, het Anne Frank Huis en de Schindlerfabriek.

Dat Apple nu locaties blokkeert in de Terugblikken is opvallend. Het is daarom goed mogelijk dat in de toekomstige updates van iOS 15.5 nog meer locaties worden toegevoegd aan deze lijst.

Naast de bèta 3 van iOS 15.5 en iPadOS 15.5 werkt Apple ook aan iOS 16 en iPadOS 16. Apple zal op 6 juni, tijdens de WWDC, een eerste voorproefje geven van de komende grote iPhone- en iPad-updates.

Kijk jij al uit naar iOS 15.5? Wil je meer weten en op de hoogte blijven van al het nieuws over de nieuwste versie van iOS en iPadOS?