iOS 15.5 bèta 2 beschikbaar – dit is er allemaal nieuw

Apple heeft bèta 2 uitgebracht voor iOS 15.5 en iPadOS 15.5. Dit betekent dat de volgende bèta-ronde begonnen is en dat ontwikkelaars nu de kans hebben om wat intensiever met de komende iPhone- en iPad-update te werken. Dit is er nieuw.

Apple heeft bèta 2 voor iOS 15.5 en iPadOS 15.5 uitgebracht. Ontwikkelaars mogen de nieuwe versie nu op hun iPhone en / of iPad installeren. De gemakkelijkste manier om dit te doen is via ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’. Hiervoor heb je dus wel het juiste bèta-profiel nodig.

Nadat iOS 15.4 en iPadOS 15.4 relatief grote updates waren, gaan we nu verder met kleinere stappen. Apple werkt vooral aan bugfixes en prestatieverbeteringen. Maar toch liggen er nieuwe functies in het verschiet. Er zijn hints naar Apple Classical, verbeteringen voor Apple Cash en de hernoeming van iTunes Pass naar Apple Balance. Bovendien is het het SportsKit-framework weer opgedoken. Ook lijkt het erop dat Apple Pay in iOS 15.5 het Belgische Bancontact gaat ondersteunen.

Naast iOS en iPadOS bracht Apple overigens een bèta van macOS 12.4 uit. Ook hier zien we, naast dezelfde verwijzingen als in het mobiele besturingssysteem, vooral detailverbeteringen.

Pas de tweede bèta

We staan nog helemaal aan het begin van de bètafase voor iOS 15.5 en iPadOS 15.5, en het zal nog enkele weken duren voordat de definitieve versie uitkomt. Als we op een releasedatum moeten gokken, zouden we gokken begin juni.

Als we nog meer verbeteringen in de bèta van iOS 15.5 ontdekken, zullen we deze uiteraard met je delen. Parallel aan iOS 15.5 en iPadOS 15.5 wordt al gewerkt aan iOS 16 en iPadOS 16. Apple zal op 6 juni, tijdens de WWDC, een eerste voorproefje geven van de komende grote iPhone- en iPad-updates.

