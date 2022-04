iOS 15.5 bèta 1 is uit: welke functies zijn er nieuw?

De eerste bèta van iOS 15.5 is uit – een kleine maand na de release van iOS 15.4. Ook iPadOS 15.5 bèta 1 is uit. De updates zijn niet zo groot als de vorige keer, maar deze nieuwe functies hebben we gespot!

iOS 15.5 bèta 1: eerste stap richting iOS 16?

Na een update van iOS 15 met veel nieuwe functies, verwachten we dat deze vijfde update (en pas de eerste bèta) geen spectaculaire veranderingen aan de iPhone en iPad toevoegt. Vorige maand zagen we met iOS 15.4 en iPadOS 15.4 onder andere Face ID met mondkapje, nieuwe emoji’s en Universele bediening verschijnen.

Het is erg aannemelijk dat iOS 15.5 de laatste grote update voor deze softwareversie zou kunnen zijn. We denken namelijk dat Apple iOS 16 tijdens de WWDC van juni 2022 onthult. Dus, wat is er nieuw in iOS 15.5 bèta 1?

De nieuwe functies van iOS 15.5 (en iPadOS 15.5)

We hebben even voor je uitgezocht welke functies er al gespot zijn bij de nieuwe softwareversie van iOS 15. Ten eerste is er een broncode gevonden voor een aparte app voor klassieke muziek. Dit genre krijgt een eigen icoontje en valt dus niet meer onder Apple Music. De lancering van deze app zagen we al een tijdje aankomen. Apple nam namelijk een half jaar terug de klassieke muziekdienst Primephonic over.

Daarnaast zijn er in de Apple Pay Cash-sectie ‘Request’- en ‘Send’-knoppen gevonden om geld nóg gemakkelijker te beheren. Ook is Apple bezig met verbeteringen aan Apple TV+ die te maken hebben met de recent gelanceerde ondersteuning voor honkbalwedstrijden. Deze twee functies komen helaas vooralsnog alleen naar de Verenigde Staten. iOS 15.5 bèta 1 is uitgerold voor ontwikkelaars en testers.

Universele bediening en iTunes-pas

Wie Universele bediening gebruikt, dé grote update van macOS 12.3 en iPadOS 15.4, moet opletten als diegene iPadOS 15.5 bèta 1 installeert. De nieuwe software-update zorgt namelijk ervoor dat apparaten niet meer kunnen koppelen met apparaten die nog op iPadOS 15.4 of macOS 12.3 draaien. De oplossing van Apple: je moet je apparaten met Universele bediening updaten naar de nieuwe bèta’s.

Heb jij nog nieuwe functies gevonden in iOS 15.5 bèta 1 en iPadOS 15.5 bèta 1? Laat het ons weten! Wij blijven op de hoogte van al het laatste nieuws rondom de software van Apple. Wil jij dat ook? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download onze app.