iOS 15.4 komt volgende week uit! Dit is er nieuw

De nieuwste software iOS 15.4 RC is vandaag beschikbaar voor ontwikkelaars. Dat betekent dat de versie volgende week voor iedereen uit komt. Lees in dit artikel waarom het de moeite waard is.

iOS 15.4: wat is er nieuw?

Omdat iOS 15.4 RC volgens 9to5Mac voor ontwikkelaars uit is, weten we nu ook wanneer hij naar jouw iPhone komt. Apple heeft dit inmiddels bevestigd. Waarom zou je binnenkort iOS 15.4 op je iPhone downloaden? Naast de verbeterde beveiliging, zijn er enorm veel mooie nieuwe functies toegevoegd. Zo kan je bijvoorbeeld binnenkort je iPhone met Face ID ontgrendelen, terwijl je een mondkapje draagt! Eerder zorgde dit voor veel frustratie in bijvoorbeeld de supermarkt of trein. Misschien komt deze functie net iets te laat, maar voor de extra-voorzichtige onder ons is hij nog zeker handig!

Je iPhone maakt met deze nieuwe manier van Face ID geen gehele scan meer van je hoofd, maar focust op de ogen om de gebruiker toegang te geven. Helaas is de functie beperkt tot de iPhone 12 (Pro) en nieuwer. Wij hebben ook lichte twijfels bij deze nieuwe functionaliteit.

Andere nieuwe functies in iOS 15.4

Daarnaast zijn er nog veel meer nieuwe functies! Check de lijst hieronder of er iets bijstaat wat het installeren van iOS 15.4 voor jou waard maakt.

De iPhone is straks te gebruiken als pinapparaat met Tap to Pay . Helaas is deze functie op het moment alleen nog maar uitgerold voor Amerikaanse telefoons, maar we denken dat het snel naar Europa komt.

. Helaas is deze functie op het moment alleen nog maar uitgerold voor Amerikaanse telefoons, maar we denken dat het snel naar Europa komt. De iPhone 13 Pro heeft een scherm dat zich enorm snel ververst en daarom soepel aanvoelt. Helaas konden we dit nog niet zo goed testen. Door een bug konden apps van derden er nog niet goed mee overweg, maar dit wordt opgelost. Volgende week werken apps met 120 Hz -ververssnelheid prima op je iPhone 13 Pro.

-ververssnelheid prima op je iPhone 13 Pro. iCloud-sleutelhanger voegt een optie toe om een notitie toe te voegen aan een wachtwoord.

Met iPadOS 15.4 voegt Apple universele bediening toe, waarmee je de cursor van je Mac gebruikt om je iPad te bedienen. Ook kan je eenvoudiger bestanden delen tussen de verschillende apparaten

Voor apps die SharePlay ondersteunen, komt er een optie om SharePlay vanuit het Deel-menu te activeren.

te activeren. Standaard krijg je een melding als Opdrachten in actie komt, maar vanaf iOS 15.4 kan je deze meldingen nu uitschakelen in Opdrachten.

En natuurlijk niet te vergeten: er is weer een hele rits nieuwe emoji’s. Wil jij nóg makkelijker flirten via je iPhone. Er is er eentje die sensueel bijt op de lip. De zwangere man kan ook op verschillende manieren gebruikt en geïnterpreteerd worden.

Apple ondersteunt, zeker in vergelijking met andere smartphonefabrikanten, langdurig de software van zijn apparaten. Doorgaans zien we bij iPhone’s zo’n vijf jaar aan updates. Als jouw telefoon in de onderstaande lijst er tussen staat, betekent het dat hij volgende week een update kan krijgen naar iOS 15.4.

Weet je niet welke iPhone je hebt? Met deze checklist vind je het binnen luttele secondes uit. Wij houden voor jou bij wanneer de update écht is uitgerold. Houd onze website in de gaten voor een installatiegids.