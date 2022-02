iOS 15.4 bèta 4: ontdek alle nieuwe functies

iOS 15.4 bèta 4 is uit en de testers hebben al een aantal grote nieuwe functies opgemerkt. In dit artikel lees je er alles over, ook wanneer je de nieuwe functies op je iPhone mag verwachten.

De Zoek Mijn-app en Apple’s AirTags krijgen belangrijke updates in de nieuwe iOS 15.4 bèta 4. De app en de trackers worden al langere tijd voor goede én verkeerde doeleindes gebruikt. Apple probeert met deze update stalking tegen te gaan.

Daarnaast kregen de testers, mits ze een HomePod hebben, direct na de installatie van deze bèta een melding over het instellen van stemherkenning voor de Nederlandse Siri. Nog een aanwijzing voor een snelle release van de HomePod in Nederland.

Apple’s update voor AirTags tegen stalken zat er al een tijdje aan te komen, maar is in de nieuwe versie van iOS 15.4 ook echt beschikbaar voor jouw iPhone. Gebruikers krijgen bij het instellen van een AirTag een melding. Deze zijn bedoeld om verloren voorwerpen eenvoudig op te sporen. Dit doeleinde vermeld Apple nu in een disclaimer bij de installatie. Daarnaast geeft Apple tijdens het installatieproces aan dat als je de AirTag misbruikt, de politie via je Apple ID jouw identiteit kan achterhalen.

Jouw iPhone rapporteert in iOS 15.4 bèta 4 ook welk apparaat jou mogelijk volgt. Eerder meldde de app al dat er een onbekend apparaat een tijdje in de buurt was. Met deze update kom je er eenvoudig achter of dit apparaat onschuldige AirPods zijn, of dat er iemand een AirTag in jouw tas heeft verstopt. Het werd tijd dat Apple dit probleem aanpakt, want wij vinden het misbruik van deze zendertjes best wel eng.

Ook splits je eenvoudig de notificaties van de Zoek mijn-app na deze update op. Het is mogelijk om onschuldige apparaten geen melding meer te laten geven. Met deze functie kun je je Berichtencentrum opschonen. Je vindt de nieuwe instellingen in de Zoek Mijn-app. Als je daar tikt op ‘Ik’ zie je daar deze optie.

Stemherkenning van Siri in het Nederlands

Testers met HomePod gebruiken krijgen meteen na de installatie van iOS 15.4 bèta 4 een melding over het (opnieuw) instellen van de stemherkenning-functie. Het identificeren van jouw stem kon al in het Engels, maar lijkt nu dus ook naar de Nederlandse Siri te komen. Dit is handig omdat je hiermee met meerdere mensen dezelfde HomePod kunt gebruiken, zonder verlies van je privacy.

Met stemherkenning kun je alles wat Siri voor jou klaar heeft staan (meldingen, agenda-items en berichten) automatisch laten voorlezen. De functie zorgt ervoor dat anderen deze informatie niet kunnen opvragen via de HomePod. Deze functie is tevens een nieuwe aanwijzing naar de release van de HomePod mini in Nederland. Eerder schreven we al dat de HomePod mini Nederlands ondersteund.

De release van iOS 15.4

De grote update voor het besturingssysteem van de iPhone zien we naar alle waarschijnlijk na het eerste Apple-event van het jaar. Vanaf dan zie je iOS 15.4-update automatisch in de Instellingen op je iPhone verschijnen. Ben je nu al benieuwd? Lees dan ons artikel over wat we allemaal kunnen verwachten op 8 maart.

De bèta’s die we al eerder zagen, zaten vol met nieuwe functies. Zo kun je op je iPhone Face ID gebruiken mét mondkapje, zijn er nieuwe emoji’s en rolt Apple Tap-to-Pay uit voor Amerikaanse iPhone’s. iOS 15.4 bèta 4 voegt hier dus nog enkele functies aan toe die het gebruik van je iPhone, AirTag of HomePod veiliger maakt. Lees ook nog ons uitgebreide artikel over de verschijning van iOS 15.4 voor de iPhone.