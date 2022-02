iOS 15.4 bèta 3 is uit: wat heeft Apple veranderd?

Apple test volop met iOS 15.4: de volgende grote tussentijdse update voor de iPhone. Inmiddels is daarvan de derde testversie verschenen, met weer wat veranderingen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.4 bèta 3

Om de release van een nieuwe iOS-update zo soepel mogelijk te laten verlopen, brengt Apple vooraf bèta’s (testversies) uit. Eind januari verscheen de eerste bèta van iOS 15.4, met daarin volop nieuwe functies. De update maakt het bijvoorbeeld mogelijk om je iPhone met Face ID te ontgrendelen als je een mondkapje draagt.

Vorige week verscheen de iOS 15.4 bèta 2, waar Apple weer wat opvallende functies toevoegde. Tap to Pay bijvoorbeeld, waarmee het mogelijk wordt om je iPhone te gebruiken als pinautomaat. Helaas is de functie vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

SOS-noodmelding

In de iOS bèta 3 zijn de veranderingen minder groot, maar er zijn wat kleine wijzigingen. Opvallend is dat Apple na het installeren van de update je in de Instellingen-app erop wijst om je gegevens van SOS-noodmelding te controleren. Het lijkt erop dat de melding alleen verschijnt voor gebruikers die geen noodcontacten hebben ingesteld op hun iPhone.

SOS-noodmelding is een functie die je leven kan redden. Door langer op de volumeknop en zijknop te drukken, worden de hulpdiensten ingeschakeld én je noodcontacten ingelicht. Dit kunnen bijvoorbeeld je ouders zijn. Zij weten dan dat je de SOS-functie hebt geactiveerd en zien je live locatie. Je configureert SOS-noodmelding in de Instellingen-app, bij ‘Noodmelding’.

Ook in de Podcast-app zijn kleine wijzigingen ontdekt. De update stelt gebruikers in staat om afleveringen te filteren op seizoen, gedownloade afleveringen en niet-afgespeeld.

Wanneer komt iOS 15.4 uit?

De derde bèta van iOS 15.4 kwam sneller dan verwacht. Dit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de iOS 15.4 release. Eerder leek de datum dinsdag 15 maart het meest aannemelijk, maar volgens Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg is de kans groot dat iOS 15.4 op of vlak na dinsdag 8 maart verschijnt.

De nieuwe functies

De meeste nieuwe functies waren al na de eerste en tweede bèta bekend: