iOS 15.4 bèta 2 is uit: weer nieuwe iPhone-functies

Apple heeft dinsdagavond de tweede bèta van iOS 15.4 vrijgegeven. En hoewel er niet zoveel nieuwe functies zijn als in de eerste bèta, zijn er weer een paar opmerkelijke toevoegingen.

iOS 15.4 bèta 2

Anderhalve week geleden verscheen de eerste bèta van iOS 15.4, met daarin volop nieuwe functies. De tussentijdse update maakt het bijvoorbeeld mogelijk om je iPhone met Face ID te ontgrendelen als je een mondkapje hebt. Inmiddels is de tweede testversie van iOS 15.4 verschenen, met weer wat veranderingen.

1. Tap to Pay

Het is de opmerkelijkste vernieuwing in de tweede bèta: Tap to Pay. Hiermee wordt het mogelijk om je iPhone te gebruiken als pinautomaat, zonder dat daar extra hardware voor nodig is.

Winkeliers toetsen met de techniek simpelweg het bedrag op de iPhone in, waarna klanten kunnen betalen met Apple Pay, of een geschikte betaalkaart of creditcard. Door de iPhone, Apple Watch of pasje in de buurt van de andere iPhone te houden, wordt de betaling verricht.

Apple heeft de functie vooralsnog alleen aangekondigd in de Verenigde Staten en Tap to Pay is later dit jaar beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer het naar Nederland komt. Overigens heb je voor Tap to Pay een vrij recente iPhone nodig: een iPhone XS uit 2018 of nieuwer.

2. Face ID met mondkapje

Vanaf iOS 15.4 wordt het dus mogelijk om je mondkapje te dragen. Die functie werkt prima, behalve wanneer je je iPhone lager dan op ooghoogte houdt. Het toestel heeft juist het bovenste gedeelte van je gezicht nodig om Face ID te laten werken. Om mensen hierop te wijzen, word je bij het ontgrendelen mogelijk gevraagd om naar beneden te kijken.

3. Digitale ID en rijbewijs

Er bestaat een kans dat mensen uit de Verenigde Staten vanaf iOS 15.4 hun rijbewijs of identiteitskaart kunnen toevoegen aan de Wallet-app van de iPhone. In de PassKit-code (het framework voor Wallet) wordt hier namelijk een verwijzing naar gemaakt.

Meer nieuwe functies

De meeste vernieuwingen van iOS 15.4 waren al na de eerste bèta bekend:

