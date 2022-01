iOS 15.3 RC nu beschikbaar: release lijkt aanstaande

Nog maar een paar weken terug verscheen iOS 15.2, en binnenkort kunnen we iOS 15.3 op de iPhone installeren. Daarvan is namelijk al de RC (release candidate build) verschenen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.3 RC

De RC is de laatste testversie van een grote release. Donderdag bracht Apple de iOS 15.3 RC uit, die zowel ontwikkelaars als publieke testers kunnen installeren.

De release candidate build is er opvallend snel, want er waren nog maar twee bèta’s van iOS 15.3 verschenen. Ook is het nog maar iets langer dan een maand geleden dat Apple iOS 15.2 vrijgaf om te installeren.

Maar terwijl iOS 15.2 vol zat met nieuwe functies, bevat iOS 15.3 geen enkele nieuwe feature. In de bèta’s was namelijk geen enkele nieuwe functie opgenomen. De tussentijdse update richt zich op probleemoplossingen en bugfixes.

De belangrijkste verbetering is dat iOS 15.3 een Safari-bug lijkt te verhelpen, die ertoe kon leiden dat je recente browsergeschiedenis zichtbaar is voor kwaadwillende websites. De bug stelt websites namelijk in staat om te zien welke andere websites de gebruiker bezoekt terwijl Safari open is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.3 release

Dit is waarschijnlijk ook de reden dat Apple extra vaart zet achter het vrijgeven van iOS 15.3. Na een RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de officiële release volgt. Bij iOS 14.2 en iOS 15 waren dit zes dagen, bij iOS 15.2 waren het er vijf.

Meestal brengt Apple een tussentijdse update uit op een maandag of dinsdag. Dat betekent dat de kans groot is dat je de update op 24 of 25 januari kunt installeren. Dit kan dan vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd.