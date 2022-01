iOS 15.3 bèta 2 is uit: wat zijn de nieuwe functies?

Vorige maand verscheen de eerste bèta en nu is bèta 2 aan de beurt van iOS 15.3 en iPadOS 15.3. Wat heeft deze update voor nieuws te bieden?

iOS 15.3 bèta 2 en iPadOS 15.3 bèta 2

Jammer genoeg zijn er niet veel opzienbarende veranderingen aanwezig in deze tweede bèta van iPadOS 15.3 en iOS 15.3. Daarnaast is er nog niets bekend over mogelijke nieuwe functies. Apple heeft in deze bèta voornamelijk bugfixes en algemene verbeteringen doorgevoerd.

Universele Bediening is nog steeds spoorloos

Ook in deze tweede bèta ontbreekt nog elk spoor over de Universele Bediening. Deze grote vernieuwing werd in juni 2021 tijdens de presentatie van iPadOS 15 en macOS Monterey aangekondigd, maar is al meermaals uitgesteld.

Het lijkt erop dat we de functie op z’n vroegst gaan terugzien bij iPadOS 15.4. Maar het is zelfs mogelijk dat Apple nog wat langer wacht en de functie pas in iPadOS 16 weer te zien is, dat in september verschijnt.

Huidige officiële release: iOS 15.2.1

In iOS 15.2 had Apple wel een behoorlijk aantal nieuwe functies gegeven. Dit zijn onder andere de Digitale Erfenis, een privacyrapport voor apps, ‘verberg mijn e-mailadres’ en meer.

Inmiddels is iOS 15.2.1 verschenen. Hoe je precies moet updaten en ervoor zorgt dat je de meest recente versie van iOS zo snel mogelijk binnenhaalt, lees je in het artikel iOS 15.2.1 en iPadOS 15.2.1 zijn nu beschikbaar.

Wanneer verschijnt iOS 15.3?

De officiële release van iOS 15.3 laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Bèta 2 van iOS 15.3 is net verschenen en soms duurt het meerdere weken voordat er een nieuwe iOS-bètaversie verschijnt. Bij iOS 15.2 had je in totaal 4 bètaversies en een RC (Release Candidate). Als we daarvan uitgaan komt iOS 15.3 zo rond maart of april uit.

