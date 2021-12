iOS 15.3 bèta 1 is uit: wat heeft Apple veranderd?

Vorige week bracht Apple iOS 15.2 uit: een grote tussentijdse update met veel nieuwe functies. Maar wat heeft iOS 15.3 te bieden? Daarover is nu meer bekend, want de eerste bèta is verschenen.

iOS 15.3 bèta 1

Apple stelde de eerste iOS 15.3 bèta afgelopen vrijdag beschikbaar voor ontwikkelaars. Ook de eerste testversie van iPadOS 15.3 is verschenen. Ontwikkelaars downloaden de software via het Apple Developer Center, of via de Instellingen-app als het juiste profiel al op een iPhone of iPad is geïnstalleerd.

Het lijkt erop dat Apple weinig verandert met iOS 15.3. Volgens nieuwssite 9to5Mac zijn er een paar kleine aanpassingen in apps zoals Apple News, maar de volgende tussentijdse update brengt vooral bugfixes en algemene verbeteringen met zich mee.

Universele Bediening

Interessant in de iOS 15.3 bèta 1 zijn vooral de functies die Apple niet toevoegt. Universele Bediening bijvoorbeeld. Deze grote vernieuwing werd in juni tijdens de presentatie van iPadOS 15 en macOS Monterey aangekondigd, maar is al meermaals uitgesteld. Het lijkt erop dat we de functie op z’n vroegst terugzien bij iPadOS 15.4. Mogelijk wacht Apple zelfs op iPadOS 16, dat in september verschijnt.

Een andere vernieuwing die Apple uitstelt is de ondersteuning voor digitale identiteitsbewijzen in de Wallet-app. De Amerikaanse staten Arizona, Georgia, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma, en Utah zijn de eerste die ondersteuning voor digitale ID’s implementeren, maar het is nog niet mogelijk in iOS 15.3.

iOS 15.2

Een interessantere tussentijdse update is iOS 15.2. De software bracht veel vernieuwingen met zich mee, waaronder Digitale Erfenis, een privacyrapport voor apps, ‘verberg mijn e-mailadres’ en meer. In dit artikel lees je er alles over.

