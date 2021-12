iOS 15.2 RC nu beschikbaar: release komt dichtbij

Apple heeft de RC-versie van iOS 15.2 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars en publieke testers. De RC (release candidate build) is de laatste testversie van een grote release. Dat betekent dat we iOS 15.2 al snel kunnen downloaden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.2 RC

Voor een tussentijdse update brengt iOS 15.2 grote veranderingen met zich mee. Een opvallende functie is bijvoorbeeld Digitale erfenis, waarmee je je digitale nalatenschap regelt. Een erfeniscontact krijgt na je overlijden toegang tot de gegevens van je iPhone, zoals je foto’s en berichten.

Een andere vernieuwing van iOS 15.2 is het Privacyrapport voor apps. Hiermee zien iPhone-gebruikers welke apps toegang hebben tot privacygevoelige informatie, zoals je locatie, microfoon of foto’s. Het rapport is zeer gedetailleerd; je ziet bijvoorbeeld de tijdstippen waarop de data is geraadpleegd. Ook is de netwerkactiviteit van apps te zien.

Vernieuwingen

Voor iPhone 13 Pro-gebruikers komt in de Camera-app een regelaar voor het maken van macrofoto’s. Zo is de functie voor het maken van macrofoto’s snel in of uit te schakelen. Nu moet je hiervoor nog graven in de Instellingen-app. Voor iCloud+-abonnees is de functie ‘Verberg mijn e-mailadres’ beschikbaar om in de Mail-app een uniek en willekeurig e-mailadres te maken.

Voor de Zoek mijn-app komt een optie ‘Items die mij kunnen volgen‘. Tik je hierop, dan zoekt je iPhone naar trackers in de buurt die kunnen worden gebruikt om een locatie te achterhalen. Dit kan bijvoorbeeld de AirTag van Apple zijn, of een andere tracker. Meer over de vernieuwingen lees je in een artikel over de iOS 15.2 functies.

Wanneer komt iOS 15.2 uit?

Na een RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de officiële release volgt. Bij iOS 14.2 en iOS 15 waren dit zes dagen. Hierdoor is het erg waarschijnlijk dat we iOS 15.2 volgende week al kunnen installeren – mogelijk op maandag 13 december of dinsdag 14 december. Vaak is de software-update rond 19:00 uur beschikbaar. Het installeren doe je in de Instellingen-app, via ‘Algemeen>Software-update’.

Wil je op de hoogste blijven van de nieuwste iPhone-functies? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!