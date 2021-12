Zijn jouw iPhone-onderdelen origineel? Zo kom je erachter met iOS 15.2

Ga je een tweedehands iPhone kopen en wil je zeker weten dat alle belangrijke onderdelen origineel zijn? Dat kan. iOS 15.2 weet namelijk alles over de geschiedenis van jouw iPhone.

iOS 15.2 laat de geschiedenis van jouw iPhone zien

Apple heeft een nieuwe software-update voor de iPhone uitgebracht. iOS 15.2 voegt tal van nieuwe functies toe, waaronder een manier om te controleren of jouw telefoon met originele (of neppe) onderdelen is gerepareerd. Je vindt de nieuwe optie in het instellingenmenu:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Over’; Hier zie je onder ‘Onderdelen- en servicegeschiedenis’ of jouw iPhone met echte of neppe onderdelen is gerepareerd.

Zie je een waarschuwingsteken bij een onderdeel staan? Dat betekent dat er een niet-origineel onderdeel is gebruikt tijdens de reparatie. Je krijgt ook een waarschuwing te zien op het moment dat het onderdeel al eerder is gebruikt door een andere iPhone, of niet functioneert zoals verwacht.

Op deze iPhone werkt het

Het verschilt per model hoe uitgebreid de informatie over de geschiedenis van de iPhone is. Op een iPhone 13 (die afgelopen september uitkwam) kun je zien of de batterij, het beeldscherm en de camera zijn vervangen. Loop je rond met een iPhone XR (uit 2019), dan kun je alleen zien of de batterij met een echt/nep exemplaar is vervangen.

De nieuwe functie in iOS 15.2 verschijnt niet op een willekeurig moment. Onlangs kondigde Apple namelijk aan vanaf volgend jaar originele iPhone-onderdelen aan consumenten te gaan verkopen. Hierdoor kan iedereen zelf haar of zijn iPhone repareren. Vooralsnog rolt programma alleen in de Verenigde Staten uit.

Nieuwe functies in iOS 15.2

Stiekem is iOS 15.2 een flinke tussentijdse update voor de iPhone. Je kunt nu bijvoorbeeld ook per app een privacyrapport opvragen. Op die manier zie je precies tot welke gegevens de app in kwestie toegang heeft. Hiernaast voegt Apple nog zeven grote nieuwe functies toe met iOS 15.2. Ben je benieuwd naar de rest? Lees dan ons artikel over de functies van iOS 15.2.

