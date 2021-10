Met iOS 15.2 krijgt je iPhone er vier nieuwe functies bij

Deze week bracht Apple iOS 15.1 uit en nu is er alweer aanleiding om vooruit te blikken op de volgende grote tussentijdse update. De nieuwe functies van iOS 15.2 zijn namelijk bekend.

iOS 15.2: twee nieuwe functies

Apple bracht woensdag de ontwikkelaarsbèta (een testversie) van iOS 15.2 uit, waardoor we al weten wat de volgende grote tussentijdse update van iOS 15 brengt. Dit zijn de vier vernieuwingen in iOS 15.2.

1. Privacyrapport voor apps

Een belangrijke toevoeging in iOS 15.2 is het privacyrapport voor apps, een functie die Apple al demonstreerde tijdens de presentatie van iOS 15 in juni. Hiermee zie je per app hoe vaak ze in de afgelopen week toegang hebben gehad tot gevoelige gegevens, zoals je locatie, foto’s, microfoon, camera en contacten.

Ook zie je met welke andere domeinen contact hebben gelegd, zodat je meer inzicht krijgt in wat apps achter de schermen doen. Het Privacyrapport voor apps moet je eerst inschakelen, voordat je de statistieken ziet. Dit doe je via de Instellingen-app, bij ‘Privacy’.

2. SOS-noodmelding

De functie SOS-noodmelding is verbeterd in iOS 15.2. Je kunt instellen dat je de hulpdiensten al inschakelt door vijf keer snel op de zijknop te drukken. Vervolgens telt de iPhone af, vanaf acht seconden. Hierna belt de iPhone de alarmdiensten. De aftelling is langer dan voorheen, want nu duurt deze drie seconden.

Een andere manier om de nooddiensten in te schakelen, is door de zijknop en volumeknop ingedrukt te houden. Dat kan nu ook met iOS 15.1. Vervolgens verschijnt er een SOS-schuifknop. Veeg je die naar rechts, dan begint de iPhone met aftellen vanaf acht seconden, waarna de hulpdiensten worden ingeschakeld.

3. Meldingsoverzicht

Wat Apple verbetert, is het meldingsoverzicht. Dit is een nieuwe functie van iOS 15, waarmee je niet de hele dag gestoord wordt met niet-dringende meldingen. In plaats daarvan levert je iPhone ze op gezette tijden af, in een samenvatting.

In iOS 15.2 heeft het meldingsoverzicht een nieuw uiterlijk gekregen, waardoor het overzichtelijker is wat er in de samenvatting staat.

4. Meer veiligheid bij iMessage

Apple voegt ook een Communication Safety-functie toe, die het bedrijf eerder dit jaar aankondigde. De functie is ingebouwd in de Berichten-app en waarschuwt ouders als hun kind een seksueel getinte foto ontvangt, of verstuurt. Dit controleren gebeurt met machine learning, waarbij de foto ook automatisch wazig wordt gemaakt.

iOS 15.1

Naar verwachting is iOS 15.2 ongeveer begin november te installeren. Wel kun je alvast aan de slag met de vernieuwingen in iOS 15.1. Wat Apple in de tussentijdse update veranderde, lees je hier:

