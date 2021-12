iOS 15.2 bèta 4 is uit: publieke release nadert

Apple heeft de vierde bèta van iOS 15.2 vrijgegeven. Dit is de volgende grote tussentijdse update die veel nieuwe functies naar de iPhone brengt. Een officiële release lijkt aanstaande.

iOS 15.2 bèta 5

De vierde bèta van iOS 15.2 is beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers. Ook de iPadOS 15.2 bèta 4 is uit, net als de testversies van watchOS 8.3 en tvOS 15.2. Het lijkt erop dat Apple iOS 15.2 vooral stabieler heeft gemaakt en verschillende bugs heeft verholpen. Grote veranderingen hebben we nog niet gespot.

Die grote veranderingen waren wel aanwezig in de vorige bèta’s, waaruit bleek dat Apple veel nieuwe functies toevoegt in iOS 15.2. Een opvallende vernieuwing is bijvoorbeeld het privacyrapport voor apps, waarmee je ziet welke apps in de afgelopen week toegang hebben gehad tot gevoelige gegevens, zoals je locatie en foto’s.

Digitale erfenis

Een andere grote nieuwe functie is Digitale erfenis, waarmee je je digitale nalatenschap regelt. Met de optie krijg je de mogelijkheid om een erfeniscontact toe te voegen. Hij of zij krijgt na je overlijden toegang tot de gegevens van je iPhone, zoals je foto’s, documenten en contacten.

In de Zoek mijn-app wordt het mogelijk om AirTags te scannen die je mogelijk volgen. Daar vind je de optie ‘Items die mij kunnen volgen’. Tik je hierop, dan zoekt de iPhone naar apparaten in de buurt die kunnen worden gebruikt om je locatie te tracken. Het gaat om bluetoothtrackers die geactiveerd zijn in de Zoek mijn-app, zoals de AirTag.

We verwachten dat het niet lang duurt tot de tussentijdse update voor iOS 15 voor iedereen is te installeren. Mogelijk volgende week al, en anders de week erop.