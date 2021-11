iOS 15.2 bèta 3: nieuwe camera-functie, zoeken in Apple Music en meer

Apple heeft de derde testversie (bèta) van iOS 15.2 vrijgegeven. De derde bèta voegt niet zoveel nieuwe functies toe als de eerdere bèta’s, maar ook dit keer zijn er opvallende veranderingen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.2 bèta 3

Het nieuwe iOS 15.2 is een grote tussentijdse update. Zeker de tweede bèta van iOS 15.2 zat vol met interessante nieuwe iPhone-functies. Denk bijvoorbeeld aan Digitale erfenis, waarbij je erfeniscontacten na je overlijden toegang krijgen tot de bestanden van je iPhone, zoals je foto’s. Ook opvallend is een functie in de Zoek mijn-app, waarbij je scant op AirTags die je mogelijk volgen.

In de derde bèta zijn de veranderingen minder groot, maar Apple heeft weer wat veranderingen doorgevoerd.

1. Macromodus

De iPhone 13 Pro heeft een geweldige camera-functie: de macromodus. Hierbij stel je van zeer dichtbij scherp op het onderwerp. Merkt de iPhone dat een onderwerp dichtbij de lens is, dan gaat de Camera-app automatisch over in de macromodus, waarbij de close-up wordt geschoten met de ultragroothoeklens.

Dit automatisch overschakelen kan soms hinderlijk zijn. Soms is een onderwerp dichtbij, maar geef je de voorkeur aan de groothoeklens. Je kunt de macromodus dan uitzetten, maar dit moet dan in de Instellingen-app. Vanaf iOS 15.2 is er de mogelijkheid om de macromodus vanuit de Camera-app in of uit te schakelen. Bij ‘Instellingen>Camera’ vind je een nieuwe optie: ‘Macro Control’. Schakel je het in, dan zie je in de Camera-app een bloemvormige pictogram. Door hierop te tikken activeer je de macromodus.

2. Afspeellijst zoeken in Muziek-app

Staat je Apple Music-bibliotheek vol met afspeellijsten? Dan is het altijd even zoeken om de juiste te vinden. Vanaf iOS 15.2 kun je er veel sneller naar navigeren, want Apple voegt een zoekfunctie toe. De zoekfunctie vind je bovenaan het tabblad ‘Bibliotheek’.

3. Tags in Herinneringen

Sinds iOS 15 kun je tags toevoegen in de Herinneringen-app. Het is een manier om je herinneringen te categoriseren. Geef je al je herinneringen die te maken hebben met je vakantie de tag #vakantie mee, dan verzamelen deze herinneringen zich op een aparte tag-pagina.

Het toevoegen en verwijderen van tags kost nu veel tijd, maar in iOS 15.2 wordt dit makkelijker. Daar voegt Apple de mogelijkheid toe om tags in bulk te hernoemen en verwijderen.

Wanneer is iOS 15.2 beschikbaar?

De officiële release van iOS 15.2 laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Omdat Apple bezig is met een wekelijkse cyclus voor nieuwe bètaversies en er steeds nieuwe functies worden toegevoegd, verwachten we dat het nog een paar weken duurt. Ook omdat er nog wat bugs aanwezig zijn. Het streamen in de Muziek-app kan bijvoorbeeld leiden tot een erg hoog CPU-gebruik, waardoor de batterij snel leegloopt. Ook zijn er problemen met het toevoegen van een vaccinatiebewijs aan de Wallet-app.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste iOS-functies die naar je iPhone komen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!