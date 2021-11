iOS 15.1.1 nu beschikbaar voor iPhone 12 en iPhone 13

Apple heeft iOS 15.1.1 uitgebracht. De nieuwste update is beschikbaar voor de iPhone 12- en 13-serie. Wij vertellen je hoe je de update installeert.

iOS 15.1.1 installeren doe je zo

Apple heeft iOS 15.1.1 uitgebracht. Het bedrijf noemt als enige verandering het verbeteren van het wegvallen van telefoongesprekken op iPhone 13– en iPhone 12-modellen. Naar verwachting lost de update ook andere kleine problemen op, die niet expliciet genoemd worden. Meestal verbetert Apple met iedere update de algehele stabiliteit van de software. Snel updaten, dus!

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

Vervolgens haalt je iPhone de nieuwe software binnen. Zie je de update nog niet verschijnen, of gaat het downloaden heel traag? Dat kan. Net nadat Apple nieuwe softwareversies naar buiten brengt, proberen heel veel mensen de updates te downloaden. Hierdoor ontstaat een digitale wachtrij.

Meer over iOS 15.1

De belangrijkste nieuwe functie van iOS 15.1 is SharePlay. Deze had al in de eerste versie van iOS 15 moeten zitten, maar door problemen tijdens de bètafase werd SharePlay uitgesteld.

De feature is bedoeld om gezamenlijk verschillende soorten media te consumeren, hoewel je niet bij elkaar in de buurt zit. SharePlay zit ingebakken in FaceTime. Start je een FaceTime-gesprek en luister je vervolgens naar een nummer in Apple Music, dan krijg je de optie om de muziek te SharePlay’en.

De iPhone 13 Pro (Max) krijgt met iOS 15.1 daarnaast enkele vernieuwingen voor de camera. Zo kun je de automatische macromodus uitzetten en heb je de optie om ProRes-video’s op te nemen. Dit nieuwe videoformaat schittert met minder compressie, waardoor je na afloop uitgebreidere bewerkingsmogelijkheden hebt.

