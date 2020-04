Een nieuw concept geeft aan hoe widgets in iOS 14 eruit kunnen gaan zien. Ook toont de ontwerper hoe apps gebruiksvriendelijker worden dankzij interactieve app-iconen op het thuisscherm van je iPhone.



Concept: widgets en live-iconen in iOS 14

In iOS 14 gaan de wallpaper-instellingen op de schop, zo bleek onlangs uit screenshots. Ontwerper Parker Ortolani is met deze informatie aan de slag gegaan en heeft een conceptversie van het nieuwe thuisscherm online gezet: SpringKit.

In het ontwerp van Ortolani is het mogelijk om widgets aan het thuisscherm toe te voegen. Hierdoor verandert het icoontje van snelkoppeling naar actie. De Weer-app laat bijvoorbeeld direct zien hoe warm het is, zonder dat je daarvoor de app zelf hoeft te openen. Ook wordt het icoontje groter.

Ortolani speculeert dat ontwerpers het thuisscherm straks op drie manieren kunnen indelen. Het vertrouwde app-icoon blijft uiteraard bestaan, maar daarnaast zouden widgets en live-iconen tot de mogelijkheden behoren. Laatstgenoemde is bijvoorbeeld handig voor een podcast-app. Dankzij een live-icoon kun je terugspoelen en pauzeren. Een navigatie-app zou daarentegen een klein kaartje met jouw route tonen.

Dankzij de widgets en live-iconen gaat iOS 14 meer op iPadOS lijken. Het iPad-besturingssysteem beschikt al langer over widgets. In tegenstelling tot iPadOS zou je de widgets van iOS 14 echter vrij kunnen bewegen. Op de tablet moet je ze vastzetten op het homescreen.

Op naar september

iOS 14 wordt de grote software-update voor de iPhone van 2020. Naar verwachting verschijnt de update in september. Dit duurt dus nog eventjes, maar toch weten we al het een ander over de verbeteringen. Apple gaat bijvoorbeeld 117 nieuwe emoji toevoegen. Ook de app-kiezer zou in iOS 14 op de schop gaan. Meer lezen over de grootse software-update? Check dan ons overzicht van iOS 14-verwachtingen.