Download hier de officiële wallpapers van iOS 14 en macOS Big Sur

De officiële release van iOS 14 en macOS Big Sur verwachten we pas in het najaar, maar je kan je iPhone en MacBook alvast een nieuwe, frisse look geven met de officiële wallpapers. Download hier de achtergronden.

Download de iOS 14 wallpapers

Elke nieuwe iOS- en macOS-versie bevatten ook hun eigen officiële wallpapers. Hoewel de updates nog uitgebracht moeten worden, kun je al wel je iPhone en MacBook een nieuw tintje geven met de nieuwe achtergronden. Er zijn zes nieuwe achtergronden voor je iPhone en iPad.

Op deze pagina van 9to5Mac zijn alle iOS 14-wallpapers te downloaden. Tik op de afbeeldingen om de grote versie te openen, sla ze op en stel ze vervolgens in als achtergrond, zoals je dat bij een andere foto ook zou doen.

Download de achtergrond van macOS Big Sur

MacOS Big Sur blijft natuurlijk niet achter en krijgt ook een eigen kleurrijke, frisse look. Het assortiment bestaat uit vier stilstaande wallpapers, en twee dynamische wallpapers. Safari krijgt in Big Sur ook de mogelijkheid krijgt om een achtergrond te kiezen voor je startscherm. Je kiest dan uit deze achtergronden of een eigen foto. Je vindt alle Mac-wallpapers via deze pagina van 9to5Mac.

Release dit najaar

De testversies van iOS 14 en macOS Big Sur zijn vanaf nu beschikbaar voor ontwikkelaars. De officiële updates verschijnen later dit jaar. Doorgaans gebeurt dit rond de onthulling van de nieuwe iPhone. Dit vindt normaal in september plaats, maar vanwege het coronavirus blijft het nog onzeker of de aankondiging vertraging oploopt.

iOS 14 brengt tal van vernieuwingen met zich mee, waaronder widgets, een App Library en Apple CarKey. Op onze iOS 14-overzichtspagina lees je er alles over. Ook macOS Big Sur kan widgets verwachten en er wordt een handig Bedieningspaneel toegevoegd. Daarnaast krijgt Safari allerlei verbeteringen. Meer weten? Bekijk dan onze overzichtspagina van macOS Big Sur.