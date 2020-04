‘Nieuwe wallpaper-functies en verwijzing naar widgets in iOS 14’

Met de komst van iOS 14 verandert Apple zijn wallpaper-instellingen. Hiermee krijgen gebruikers meer mogelijkheden en een beter overzicht.

‘iOS 14 wallpaper-functie gelekt’

Eerder werd duidelijk dat Apple zijn wallpaper-scherm op de schop neemt. Dit werd vorige maand duidelijk door gelekte broncodes van een vroege versie van iOS 14. Naast deze codes staan er nu ook screenshots online die dit bevestigen.

DongleBookPro, die vaker afbeeldingen van komende Apple-producten deelt, heeft de screenshots getweet. Op het nieuwe wallpaper-instellingenpaneel van iOS 14 zien we dat achtergronden staan ingedeeld in collecties, en een paar extra opties.

Nieuwe handige functies

Het eerste wat opvalt op de afbeeldingen is de nieuwe verdeling van achtergronden in bepaalde categorieën. Deze zogenaamde collecties omvatten ‘Classic Stripes’, ‘Earth & Moon’ en ‘Flowers’. Met deze optie wordt het voor gebruikers makkelijker gemaakt om een specifieke achtergrond te vinden.

Wat de schermafbeeldingen ook tonen, is de nieuwe Home Screen Appearance-optie. Met deze functie kunnen gebruikers een dynamische achtergrond instellen, die alleen op het startscherm wordt gebruikt.

Deze dynamische achtergronden bestaan uit verschillende variaties. Dergelijke wallpapers bevatten een effen kleur, een wazige en een donkere versie op basis van de gekozen achtergrond. De optie is vergelijkbaar met de wijzerplaatinstellingen van de Apple Watch-app.

Eindelijk echte widgets?

Hoewel deze nieuwe optie op zichzelf al een goede toevoeging lijkt, kan het ook deel uitmaken van een veel ingrijpendere verandering. Er is in de iOS 14-code bewijs gevonden voor een nieuwe functie, die intern wordt aangeduid als ‘Avocado’. De functie is gerelateerd aan de Springboard-app die het startscherm bestuurt.

Uit de code blijkt dat Apple voor het eerst werkt aan volwaardige widgets. In plaats van de vastgezette widgets van iPadOS 13, kun je de nieuwe widgets met iOS 14 verplaatsen op het startscherm. Er wordt nog gewerkt aan de functie, maar Apple kan het ook nog schrappen.

Helaas blijft het altijd onzeker of al deze functies daadwerkelijk aanwezig zijn in iOS 14. We krijgen pas echt zekerheid wanneer de nieuwe iOS-versie wordt uitgebracht. Dit gebeurt tijdens het WWDC 2020, dat plaatsvindt in juni.

Tot de uitrol van iOS 14 blijven we het nieuws volgen. Houd de site in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Als je meer wil weten, lees dan dit artikel met onze iOS 14-verwachtingen.

