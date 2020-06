Met WWDC 2020 voor de deur is het tijd voor onze iOS 14-verwachtingen. Naar deze functies en verbeteringen kijken wij het meeste uit.

iOS 14-verwachtingen

WWDC 2020 barst op maandagavond 20 juni in alle hevigheid los. Toch weten we al maanden opvallend veel over iOS 14. Dat komt omdat een deel van de broncode gelekt zou zijn, wat ons vroegtijdig een blik geeft op alle functies en verbeteringen. Dit weten we tot nu toe.

1. Wallpaper-pakketten

Apple heeft goed naar Android gekeken en lijkt een veelgevraagde functie toe te voegen: de mogelijkheid om wallpaper-pakketten te downloaden van derden. De complete achtergrondinstellingen gaan hiervoor op de schop, zodat je straks gemakkelijk een achtergrond van een externe partij kunt toevoegen.

Hopelijk betekent dit ook dat ontwikkelaars gebruik kunnen maken van dynamische achtergronden die wisselen tussen de dag- en nachtmodus, net zoals de achtergronden van Apple dat nu al kunnen.

2. Aangepast homescreen met ‘applijst’

Al sinds de eerste iPhone is het homescreen heilig voor Apple. Toch zouden we dit jaar de eerste serieuze aanpassingen gaan zien. Zo zou Apple een applijst willen toevoegen: een compleet overzicht van al je apps, net zoals je op veel Android-toestellen hebt.

Deze lijst is slim ingedeeld op basis van Siri-suggesties, het tijdstip en eventuele notificaties. Dat maakt het makkelijker om je startscherm op te ruimen, zonder dat je lang moet scrollen om bij de app te komen die je nodig hebt.

3. HomeKit verder uitgebreid

Nu er steeds meer slimme producten komen die HomeKit ondersteunen, zou Apple dit jaar grote stappen zetten om het platform verder uit te breiden. Zo zouden slimme lampen zelfstandig de kleur en lichttemperatuur op basis van de hoeveelheid daglicht kunnen instellen.

Met de Night Shift-functie gebeurt dit gedurende de dag heel geleidelijk. Daarnaast zou er bredere ondersteuning komen voor beveiligingscamera’s en kun je speakers permanent koppelen aan je Apple TV. Daardoor speelt het geluid van de Apple TV bijvoorbeeld altijd via je HomePod of Sonos-speaker.

4. Een fitness-app van Apple

Apple investeert al jaren in gezondheid en dat is in 2020 niet anders. iOS 14 zou een volwaardige Fitness-app krijgen van Apple, die losstaat van de Activiteit-app. In de app kun je video’s downloaden met fitnessinstructies en oefeningen van allerlei verschillende sporten.

Denk hierbij aan hardlopen, yoga, dansen, fietsen, roeien en meer. De app zou op zowel de iPhone als de iPad, Apple TV en Apple Watch beschikbaar komen. Heb je een Apple Watch, dan kun je jouw prestaties monitoren via de smartwatch. Vooralsnog zijn er geen in-app aankopen aanwezig, wat doet vermoeden dat het hier om een gratis dienst gaat.

5. Toegankelijkheid: meer functies voor slechthorenden

Apple wil zijn producten zo toegankelijk mogelijk maken, onder meer met uitgebreide functies voor mensen met een beperking. Dit jaar richt iOS 14 zich voornamelijk op mensen met een gehoorbeperking. Zo zou de Live Listen-functie van de AirPods worden uitgebreid, zodat je de oordoppen als een gehoorapparaatje kunt gebruiken.

Daarnaast zou er een nieuwe functie worden toegevoegd waarbij de microfoon van je iPhone gebruikt wordt om te luisteren naar alarmerende geluiden. Denk hierbij aan sirenes, brandalarmen of huilende baby’s. Zodra je iPhone dit hoort, gaat het apparaat trillen. Zelfs als je de waarschuwingen niet kunt horen, kun je ze op deze manier wel voelen.

6. Apples nieuwe AR-app

Als voorproefje op de augmented reality-bril van Apple zou het bedrijf een nieuwe AR-app introduceren. Deze moet gebruikers ‘informatie geven over de wereld om hen heen’. Door bijvoorbeeld je iPhone-camera op een Apple Store te richten, verschijnt er informatie over de producten die er te koop zijn, de prijs en evenementen.

Daarnaast zou Apple gesprekken met Starbucks voeren om deze app te gaan ondersteunen. Dat klinkt als een mooi voorproefje om winkels en bedrijven alvast te laten werken aan AR-ondersteuning voor het moment dat Apples bril op de markt komt.

7. Een nieuwe app-wisselaar

iOS 14 zou wat meer op iPadOS gaan lijken. Als je schakelt tussen je actieve apps verschijnt er een nieuw scherm dat vier apps tegelijk toont. Dat maakt het makkelijker om tussen je apps te wisselen en om te zien welke apps er allemaal actief zijn. Goed nieuws nu iPhones steeds krachtiger worden en meer apps op de achtergrond draaiende kunnen houden.

8. Focus op stabiliteit

Naast bovenstaande nieuwe functies staat stabiliteit hoog in het vaandel voor iOS 14. Na de wat rommelige lancering van iOS 13 is het weer tijd voor een update die orde op zaken stelt. Dat zou Apple onder meer willen doen met een nieuw bètasysteem, waarmee individuele functies getest kunnen worden.

9. Nieuwe emoji

iOS 14 krijgt maar liefst 117 nieuwe emoji om uit te kiezen, die inmiddels bevestigd zijn door de instantie die deze figuurtjes goedkeurt. Van een ninja tot een zeehond en een gezicht met een fopsnor: in het onderstaande artikel zetten we al deze nieuwe emoji voor je op een rijtje.

10. Kies zelf je standaard-apps

Al die rechtszaken lijken hun vruchten af te werpen: iOS 14 zou gebruikers eindelijk zelf laten kiezen welke apps ze als standaard willen instellen. Daardoor kun je bijvoorbeeld Chrome instellen als browser, Gmail als mail-app en Spotify als muziek-app. Iedere keer als je een link opent gebeurt dat in de app die jij zelf gekozen hebt. Een welkome verbetering, die natuurlijk veel te lang op zich heeft laten wachten.

11. Nieuwe stemmen voor voice-over

Ontwikkelaars zouden de mogelijkheid krijgen om eigen stemmen toe te voegen voor de voice-over-functie. Nu is enkel de standaard iOS-stem beschikbaar, maar vanaf iOS 14 en de komst van het VoiceProvider-programma kun je deze stem per app aanpassen. Via de App Store kun je nieuwe stempakketten downloaden. Dat komt bijvoorbeeld van pas voor talen die Apple nog niet ondersteunt, of specifieke dialecten.

12. Uitgebreide vertaalfunctie in Safari

Apples browser Safari krijgt een nieuwe functie waar spraakassistent Siri een belangrijke rol gaat spelen. Net zoals Google Translate kun je straks met een druk op de knop een volledige website laten vertalen door Siri. Handig, want dan heb je geen externe software of een andere app meer nodig om dit te doen. Deze functie zou naast Safari ook in de rest van iOS worden geïntegreerd, al is het niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

13. Speciale QR-codes en Apple AR-app

Om ARKit verder te verbeteren en meer met augmented reality te doen, zou Apple een speciale AR-app lanceren. Deze app (met de codenaam Gobi) zou met het gebruik van QR-codes speciale functies activeren als je deze codes scant. Zo zou je een code voor een Apple Watch kunnen scannen om een AR-model van Apples smartwatch te laten verschijnen.

Onder andere Starbucks zou al een samenwerking met Apple hebben voor deze app. Reken er dus maar op dat als Apple deze nieuwe dienst onthult op WWDC, we een aantal bekende merken voorbij zullen zien komen.

14. Apps gebruiken zonder ze te downloaden

Een handige verbetering die we mogelijk vanaf dit najaar kunnen gaan gebruiken is de optie om apps al te gebruiken zonder ze eerst helemaal te downloaden. Met de zogenaamde Clips-functie kunnen kleinere gedeeltes van een app direct gestart worden, zonder eerst een download te starten.

Dit kan ook van pas komen als je een van de QR-codes scant die we hierboven besproken hebben. Zo kan een bedrijf een speciale app of website meteen openen zonder dat je moet wachten tot er een download voltooid is.

15. Meer opties voor iCloud Sleutelhanger en wachtwoord-apps

Uit een gelekte versie van iOS 14 is gebleken dat Apple iCloud Sleutelhanger verder wil uitbouwen dit jaar. De functie die al langer beschikbaar is, zou ook codes voor tweestapsverificatie kunnen gaan bewaren. Daarnaast gaat de dienst je waarschuwen als je ergens twee keer hetzelfde wachtwoord voor gebruikt.

Daarmee lijkt iCloud Sleutelhanger zich meer te gaan gedragen als een volwaardige wachtwoordmanager als Lastpass of 1Password.

16. Ondersteunt alle iPhones die nu iOS 13 draaien

Goed nieuws: iOS 14 zou alle iPhones ondersteunen die nu op iOS 13 draaien, aangevuld met de vier iPhone 12-modellen die in september worden gepresenteerd.

Omdat de update zich voornamelijk op stabiliteit en relatief kleine verbeteringen richt, lijken alle iOS 13-toestellen dus krachtig genoeg te zijn om deze nieuwe functies te ondersteunen.

