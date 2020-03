‘iPhone 9, iPad Pro 2020 en HomeKit-nachtmodus gevonden in iOS 14-code’

De geruchten op basis van de broncode van iOS 14 blijven binnenstromen. 9to5Mac heeft in de code een aantal details weten te ontdekken over de iPhone 9, iPad Pro 2020, HomeKit en meer.

iOS 14-code onthult nieuwe producten en verbeteringen

Na flink wat speurwerk in de gelekte broncode van iOS 14 zijn aanwijzingen gevonden voor nieuwe producten waar Apple mee bezig is. Veel van deze aanwijzingen bevestigen eerdere geruchten. We zetten de ontdekkingen voor je op een rijtje.

iPhone SE 2 of iPhone 9

In de code zijn details te vinden over de nieuwe instap-iPhone waar Apple al een hele tijd aan sleutelt: de iPhone SE 2 of iPhone 9. De code bevestigt onder andere dat deze iPhone een Touch ID-vingerafdrukscanner heeft. De lancering van de iPhone SE 2 wordt in het voorjaar verwacht, mogelijk tijdens een maart-event. De nieuwe iPhone gaat uiteraard ook iOS 14 draaien wanneer deze software-update verschijnt.

iPad Pro 2020

De nieuwe iPad Pro 2020 krijgt volgens de code een driedubbele camera, wat overeenkomt met eerdere geruchten. De camera bestaat uit een normale lens, ultragroothoeklens en telelens. Ook staan er in de code aanwijzingen voor een Time of Flight-sensor.

Deze wordt naar verwachting ook gebruikt voor een nieuwe augmented reality-functie in iOS 14, waarbij gebruikers meer informatie krijgen over iets door hun camera erop te richten.

Apple TV

Eerdere versies van tvOS 13-code wezen er al op dat Apple aan een nieuw Apple TV-kastje werkt. De code van iOS 14 bevestigt dit vermoeden, maar laat nog iets zien. Volgens de aanwijzigingen werkt Apple namelijk ook aan een nieuwe Apple TV-afstandsbediening.

HomeKit verbeteringen

Naast de nieuwe producten staan in de iOS 14-code vernieuwingen voor HomeKit. Drie nieuwe functies komen naar de Woning-app van Apple, voor slimme verlichting, camera’s en geluidsapparatuur voor Apple TV.

HomeKit-verlichting

Voor slimme verlichting is het binnenkort mogelijk om de kleur- en lichttemperatuur automatisch aan te laten passen op basis van de hoeveelheid daglicht. Zo wordt het licht automatisch iets koeler om zich aan te passen aan het daglicht, en wordt het warmer en gezelliger als het buiten donker is.

Bovendien krijgt HomeKit de Night Shift-functie: een modus die automatisch en heel vloeiend het licht aanpast gedurende de dag. Het is al mogelijk om de felheid van het licht aan te passen op basis van tijd, maar dit gaat niet op een vloeiende manier. Met Night Shift zal je nauwelijks merken dat het licht wordt aangepast.

HomeKit-camera’s

iOS 13 biedt al HomeKit-ondersteuning voor slimme beveiligingscamera’s, waardoor je via de Woning-app bijvoorbeeld een melding krijgt als er beweging is gedetecteerd bij je voordeur. iOS 14 breidt dit uit door een identificatiefunctie toe te voegen, zodat de slimme camera’s ook gezichten kunnen herkennen. Zo kan een HomeKit-beveiligingscamera niet alleen een melding geven als er iemand aan de deur staat, maar ook of het een bekende is.

HomeKit Apple TV-speaker

Tot slot wordt er voor tvOS 14 een audio-optie toegevoegd voor Apple TV-boxjes. Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld zijn HomePod instellen als permanente speaker voor Apple TV, zodat deze altijd tegelijk aangaan. Dit zou een uitkomst bieden voor Apple TV-gebruikers, die nu steeds hun speaker opnieuw aansluiten als ze gebruikmaken van de streamingdienst.

Meer over iOS 14

Naast deze vernieuwingen in iOS 14 zijn er nog meer verbeteringen. Zo kan de Apple Watch Series 6 je zuurstofgehalte van je bloed meten, komt er een nieuwe fitness-app en wordt de ondersteuning voor de Apple Pencil uitgebreid. Ook is er een icoon van Apples draadloze koptelefoon uitgelekt. Meer weten? Houd iPhoned in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en geruchten rondom iOS 14.

