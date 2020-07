Adverteerders boos op Apple: ‘iOS 14 waarschuwt teveel voor tracking’

Een groep Europese adverteerders heeft kritiek geuit op Apple. iOS 14 zou gebruikers te vaak eraan herinneren dat bepaalde apps gegevens verzamelen. Daardoor zou de kans te groot worden dat gebruikers deze vorm van tracking uitschakelen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 14 tracking-preventie zit adverteerders dwars

De klacht, zo schrijft Reuters, is afkomstig van zestien marketingbedrijven die in een paar gevallen worden gesteund door Facebook en Google. De marketeers stellen dat Apple nog verder gaat dan de huidige Europese privacy-richtlijnen en het systeem dat deze adverteerders gebruiken een stuk lastiger maakt.

Dit heeft alles te maken met de nieuwe functies die Apple tijdens WWDC introduceerde. Op de ontwikkelaarsbeurs legde het bedrijf uit hoe iOS 14 nog strenger wordt op het gebied van tracking: een techniek die gebruikt wordt om het gedrag van gebruikers in apps en browsers te volgen. Dat levert waardevolle data op. Zo zorgt deze techniek er bijvoorbeeld voor dat jij ineens advertenties ziet voor hetgeen waar je zojuist naar op zoek was.

Een specifieke aanpassing zit de adverteerders vooral dwars: er moet voortaan specifiek toestemming worden gegeven door gebruikers voordat ze gevolgd mogen worden. Daarnaast kunnen gebruikers in de Instellingen-app precies zien welke apps deze toestemming hebben en kun je ze daar met een druk op de knop uitschakelen.

Goed nieuws voor gebruikers om het transparanter te maken welke apps stiekem meekijken, slecht nieuws voor adverteerders voor wie deze data een belangrijke inkomstenbron is. De klacht is dan ook vooral dat ‘de kans dat de gebruiker weigert fors is toegenomen’.

Komt Apple adverteerders tegemoet?

De kans is klein dat Apple iets met deze klacht doet, omdat het voornamelijk laat zien dat het een effectief middel is om de privacy van gebruikers te verbeteren. Bovendien is Apple adverteerders al tegemoet gekomen met een nieuwe tool. Dit hulpmiddel maakt gebruikt van anonieme verzamelde data van gebruikers, zodat advertentiebedrijven op basis hiervan keuzes kunnen maken.

Voor het verzamelen van deze gegevens krijg jij als gebruiker geen melding te zien, omdat deze volledig anoniem wordt gemaakt en wordt opgenomen in een grote hoeveelheid. Daardoor zou de data niet meer te herleiden zijn naar een individu. Zoals het er nu naar uitziet, zullen adverteerders het daarmee moeten doen als iOS 14 dit najaar verschijnt.