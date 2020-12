Apple is begonnen met het uitrollen van een privacyfunctie voor iOS 14 waarmee iPhone-gebruikers trackers kunnen blokkeren. Deze worden door apps en websites geïnstalleerd om jouw internetgedrag in kaart te brengen. De uitrol is naar schatting begin 2021 afgerond.

Uitrol: Apple gaat trackers blokkeren in iOS 14

De nieuwe functie werkt twee kanten op. Ten eerste wordt het ‘Tracking’-menu in de Instellingen-app uitgebreid. Hier staat per app of website aangegeven of zij trackers mogen plaatsen, of niet. Ook kun je hier de gegeven toestemming (op een later moment) intrekken.

Daarnaast krijgen iPhone-gebruikers voortaan een pop-up te zien die aangeeft welke app of website jouw internetactiviteiten probeert te volgen. Ook kunnen bedrijven, zoals Facebook, in dit scherm aangeven waarom ze trackers plaatsen. iPhone-gebruikers kiezen vervolgens om apps wel/geen toestemming te geven.

Het lijkt vooralsnog om een beperkte uitrol te gaan. Slechts een klein groepje iPhone-gebruikers ziet de pop-ups nu al verschijnen. Waarschijnlijk wordt de ‘trackerwaarschuwer’ gelijktijdig met iOS 14.4 voor het grote publiek uitgerold. De nieuwe iPhone-softwareversie verschijnt in januari of februari.

Tegengas van Facebook

Apple wilde de privacyfunctie eigenlijk afgelopen september al uitbrengen, maar besloot ontwikkelaars van apps en websites meer tijd te geven om hun diensten aan te passen.

Onder meer Facebook verzette zich hevig tegen de nieuwe functie. Het sociale medium plaatste paginagrote reclames in The Washington Post om Apple tegengas te geven. Facebook denkt dat de privacyfunctie van Apple kleine bedrijven schaadt.

Wat zijn trackers?

Trackers proberen je internetgedrag in kaart te brengen. Ze worden geplaatst door apps, adverteerders, websites en datahandelaren, meestal met het doel om diensten te personaliseren.

Wanneer je bijvoorbeeld op Google naar “rode schoenen” zoekt krijg je de komende weken continu reclames voor rode stappers tegen. Dankzij eerder geplaatste trackers weet men bovendien of je heren- of damesschoenen zoekt, hoeveel je ongeveer wil uitgeven, welke merken je overweegt en waar je woont.

Zo kun je je privacy verbeteren

De huidige iPhone-softwareversie, iOS 14.3, heeft meerdere privacyfuncties aan boord. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om je locatie niet door te geven aan apps, of bepaalde foto’s uit je camerarol af te schermen. Neem een kijkje in ons iOS 14 privacy-overzicht voor alle functies.

Wil je privacybewuster omgaan met social media? Dan is Jumbo een aanrader. Deze app schermt je Facebook-profiel af, verwijdert automatisch door jou geplaatste tweets en wist Google-zoekopdrachten.

