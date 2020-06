iOS 14 brengt heel wat vernieuwingen met zich mee. Ook Apples eigen webbrowser, Safari, krijgt een aantal verbeteringen. We zetten ze op een rij.

4 verbeteringen van Safari in iOS 14

Tijdens WWDC 2020 legde Apple haarfijn uit wat er allemaal nieuw is in iOS 14. Ook Safari krijgt met iOS 14 een hoop verbeteringen. Omdat de meeste mensen hun iPhone gebruiken om websites te bezoeken, is het belangrijk dat de browser niet alleen in macOS, maar ook in iOS 14 goed werkt.

Volgens Apple is Safari al de snelste mobiele browser ter wereld. De privacy van gebruikers wordt met de update verbeterd, maar de browser wordt ook nog eens makkelijker in gebruik. Dit zijn de vier belangrijkste verbeteringen op een rij.

1. Inloggen met Face ID en Touch ID

Voortaan kun je Touch ID en Face ID gebruiken om ergens in te loggen, in plaats van een wachtwoord. Dat is vooral handig voor websites waar je veel gevoelige informatie moet doorgeven, zoals die van je bank of bijvoorbeeld een wachtwoordbeheerder.

Tijdens WWDC 2020 legde Apple uit dat ontwikkelaars met iOS 14 voortaan Face ID en Touch ID kunnen gebruiken op hun websites als authenticatie. De eerste keer dat je inlogt heb je een gebruikersnaam, wachtwoord en tweefactorauthenticatie nodig. Daarna kun je Face ID of Touch ID gebruiken om op die website in te loggen. Dit gaat een stuk sneller dan een wachtwoord en het is ook nog eens veiliger.

2. (Offline) vertalen

Safari krijgt met iOS 14 de mogelijkheid om websites met één druk op de knop te vertalen, ook als je geen werkende internetverbinding hebt. Safari herkent de taal van de website. Als dat niet jouw moedertaal is, dan geeft Safari je de suggestie om het te vertalen.

Er verschijnt dan een icoontje bovenin om te vertalen. Als je hierop tikt, wordt de website voor je vertaald. Safari kan websites nu in zeven verschillende talen vertalen, maar dat zal ongetwijfeld worden uitgebreid.

3. Privacy rapport

Om meer inzicht te krijgen in de gegevens die een website opslaat, kun je in iOS 14 voor elke website een Privacy Rapport inzien. Safari zorgt ervoor dat websites je niet kunnen traceren naar andere websites.

In het Privacy Rapport zie je vervolgens welke websites hebben geprobeerd om je te traceren. Safari houdt bij welke sites zijn geblokkeerd door middel van de zogenaamde ‘Intelligent Tracking Prevention’ in Safari, de functie die automatisch het traceren van websites herkent en voorkomt.

4. Wachtwoord controle

In iOS 14 gaat Safari je wachtwoorden op een veilige manier controleren. Hierbij wordt gekeken of wachtwoorden misschien betrokken zijn geraakt bij een datalek. Om dit op een veilige manier te doen, wordt er gebruikgemaakt van encryptie.

Hiermee wordt gecontroleerd of jouw wachtwoorden overeenkomen met gelekte wachtwoorden, zonder dat je wachtwoord voor iemand zichtbaar wordt. Als er een lek wordt ontdekt, dan helpt Safari je om op een andere manier in te loggen of meteen een nieuw wachtwoord aan te maken.

