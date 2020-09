Ieder jaar is het weer raak: bugs in de nieuwe iOS-versie. Ook iOS 14, dat sinds deze week verkrijgbaar is, heeft last van opstartproblemen. Van ‘hangende’ widgets tot aan snel leeglopende accu’s: dit zijn de meest voorkomende iOS 14-problemen.

Het is inmiddels een bekend verhaal. Ondanks maanden van uitgebreid testen, proefversies draaien en uitproberen komen bij iedere versie-update van iOS, de software die op iPhones draait, alsnog kinderziektes om de hoek kijken. Werkt jouw Apple-telefoon minder goed dan eerst? Dat kan. Dit zijn de meest voorkomende iOS 14-problemen.

1. Widgets

Het is dé meest in het oog springende toevoeging in iOS 14: widgets. De ‘uitgeklapte apps’ kun je vanaf nu overal op het thuisscherm van je iPhone plaatsen. Op die manier kun je bijvoorbeeld van liedje wisselen zonder Apple Muziek te openen, of in een oogopslag zien wat voor weer het vandaag wordt.

Het is daarom des te jammer dat widgets nog niet bij iedereen goed lijken te werken. We horen met name veel klachten over widgets die ‘bevriezen’: de informatie wordt (ineens) niet meer geüpdatet. De Klok-widget geeft bijvoorbeeld het verkeerde tijdstip aan, of de Muziek-app blijft hangen bij het vorige liedje. Ook widgets stapelen, waarbij je meerdere widgets op één plek op het thuisscherm zet, werkt nog niet bij iedereen.

2. Batterij snel leeg

Dit is ongetwijfeld een van de meest gehoorde problemen met iOS 14: “mijn batterij loopt na het updaten veel sneller leeg dan normaal.” Op zich is dit geen probleem, als het maar niet te lang aanhoudt. Op de achtergrond worden namelijk allerlei taken door je iPhone uitgevoerd om het toestel naar iOS 14 te zetten, en daarvoor is een hoop stroom nodig.

Het is echter niet normaal dat je iPhone-batterij binnen 5 minuten van 80 naar 20 procent batterij gaat. Mogelijk heb je iets aan de bekende iPhone-accutips, waaronder het afsluiten van apps die veel energie vereisen.

3. Tik op achterkant werkt niet

Vanaf iOS 14 heb je de beschikking over een compleet nieuwe functie: Tik op achterkant. Zoals je op basis van de naam mag vermoeden, kun je hiermee de iPhone bedienen zonder het scherm aan te raken. In plaats daarvan tik je twee of drie keer op de achterkant van het toestel om bijvoorbeeld het Bedieningspaneel tevoorschijn te toveren of het geluid uitzetten.

Helaas werkt de functie nog niet bij iedereen even goed. Bij sommigen is de achterkant in praktijk té gevoelig, waardoor bijvoorbeeld ineens een screenshot wordt gemaakt zonder dat dat de bedoeling was. Bij andere mensen werkt de functie in zijn geheel niet, ook al hebben ze een ondersteunde telefoon (zoals de iPhone 11).

4. iPhone ‘vergeet’ standaard-apps bij opnieuw opstarten

Vanaf iOS 14 geeft Apple haar gebruikers meer keuzevrijheid. Voortaan kun je zelf kiezen wat je standaard browser en zoekmachine is. Op die manier kun je bijvoorbeeld van Safari naar Chrome switchen en niet langer zoeken met Google, maar bijvoorbeeld met het privacyvriendelijkere DuckDuckGo.

Jammer genoeg werken standaard-apps in iOS 14 nog niet helemaal zoals het zou moeten. Zodra je je iPhone opnieuw opstart worden je opgegeven voorkeuren namelijk vergeten. Wil je alsnog standaard internetten met Chrome in plaats van Safari? Dan moet je dit opnieuw aangeven in de instellingen.

5. AirPlay

Ook AirPlay komt er niet helemaal ongeschonden uit bij de update naar iOS 14. We lezen op social media meerdere verhalen van mensen waarbij streamen niet gaat zoals het zou moeten. “Sinds de update naar iOS 14 werkt AirPlay tussen mijn iPhone en Apple TV alleen wanneer het scherm aanstaat. Zodra de iPhone vergrendelt stopt de stream”, horen we van een iPhoned-lezer.

6. App Store

Tot slot werkt ook de App Store bij sommige iOS 14-gebruikers niet helemaal lekker. Lezer Chris meldt bijvoorbeeld dat apps updaten een stuk trager gaat dan voorheen. Soms lukt het zelfs helemaal niet om een app te updaten.

Wat is de oplossing voor deze iOS 14-problemen?

Dat er meerdere problemen met iOS 14 zijn is dus duidelijk, maar wat kun je ertegen doen? Helaas is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Sommige problemen liggen bijvoorbeeld buiten de macht van gebruikers. De enige die deze klachten kan oplossen is Apple.

Het bedrijf brengt gelukkig regelmatig iOS-updates uit, dus hopelijk worden de problemen spoedig opgelost.

Dit kun je zelf doen aan iOS 14-problemen

Wel zijn er een aantal standaardoplossingen die mogelijk uitkomst bieden. Start bijvoorbeeld je iPhone eens opnieuw op. Ook wil het nog weleens helpen om specifieke apps te de-installeren en vervolgens opnieuw te installeren.

Wanneer echt niets meer helpt kun je de iPhone altijd nog terugzetten naar fabrieksinstellingen. Dit is wel een ingrijpend besluit, want je moet hierna alles opnieuw instellen. Check onderstaande video voor meer uitleg.