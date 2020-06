iOS 14 zit boordevol kleine, subtiele manieren om jouw privacy te beschermen. Tijd voor een overzicht.

iOS 14 en privacy: 6 voorbeelden

Apple werkt al jaren aan een sterk privacy-fundament en iOS 14 bouwt daarop voort. De grote iPhone software-update verschijnt dit najaar en heeft meerdere manieren waarop jouw privacy wordt beschermd. In dit artikel komen de 5 belangrijkste privacyverbeteringen van iOS 14 voorbij.

1. Locatie altijd of nooit doorgeven

iOS 14 maakt het makkelijker om op app-niveau toestemming tot de locatie van je iPhone te geven. Je kunt namelijk aangeven of een app altijd toestemming tot je locatie krijgt, wat bijvoorbeeld bij Apple Kaarten een handige optie is, maar ook apps een compleet verbod opleggen.

2. Precieze locatie blijft geheim

Een andere handige privacyverbetering in iOS 14: ‘Locatie bij benadering’. Deze functie laat apps ongeveer weten waar jij uithangt, zonder specifiek te worden. Een app die jouw locatie nodig heeft weet zodoende in welke stad je bent, maar is niet op de hoogte van de straat waar jij je in bevindt. Locatie bij benadering is tot ongeveer 5 kilometer nauwkeurig.

3. Foto’s afschermen

Apps die toegang willen tot je camerarol moeten hier al langer toestemming voor vragen. iOS 14 zet de volgende stap door deze toestemming op fotoniveau te vragen. Op die manier heb je meer controle over welke apps toegang hebben tot je waardevolle kiekjes.

Stel: je downloadt een app om foto’s te bewerken. Nu moet je deze app nog toestemming geven tot je complete fotorol, waardoor de applicatie (in theorie) al je foto’s kan inzien. Vanaf iOS 14 kun je enkel toestemming geven voor een paar foto’s. Op die manier kan de app in kwestie alleen de benodigde foto’s bewerken (die je wil bewerken).

4. Geen spionage

Wanneer een app in iOS 14 je iPhone-camera of -microfoon gebruikt begint er een lampje te branden in de balk bovenaan het scherm. Op die manier kunnen apps je niet heimelijk in de gaten houden. Mac(Book)-gebruikers zijn al langer bekend met deze functie.

5. Tracking uitzetten

Apple benadrukt keer op keer dat men geen geld verdient aan het verhandelen van jouw persoonlijke gegevens, maar via haar diensten en producten. iOS 14 bouwt op dit privacy-ideaal voort door de strijd met trackers aan te binden.

Adverteerders plaatsen deze bestandjes op je iPhone om jouw internetgedrag in de gaten te houden. Men weet hierdoor bijvoorbeeld wat voor websites je bezoekt. Op basis hiervan maken de adverteerders persoonlijke reclames. Ook wordt er onderling gehandeld in gedetailleerde ‘reclameprofielen’ van mensen.

iOS 14 geeft je een seintje als een app of website trackers op je telefoon probeert te plaatsen. Vervolgens kun je zelf kiezen of je hier akkoord mee gaat, of niet.

6. Privacyscherm in App Store

Tot slot maakt Apple met iOS 14 privacy concreet. Er komt namelijk een apart ‘privacyscherm’ bij in de App Store. Hierin staat per app welke gegevens de ontwikkelaar van je nodig heeft. Zo kun je op voorhand beslissen of je een app wel of niet vertrouwt met je persoonlijke informatie.

Meer over iOS 14

iOS 14 komt pas dit najaar uit, maar de voorpret is al begonnen. Op iPhoned hebben we de testversie voor app-makers al uitgebreid getest. Hoe dat bevalt, lees je in onze iOS 14 preview. De nieuwe iPhone-update is de grootste in jaren. In ons overzicht van iOS 14-functies staan we stil bij de meest in het oog springende verbeteringen. Ook zijn er een hoop kleine iOS 14-functies die de moeite waard zijn.