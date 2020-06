Volgende week wordt iOS 14 onthuld. Ben je benieuwd naar CarKey, wil je een nieuwe app-kiezer of hoop je dat Apple vooral focust op stabiliteit in plaats van nieuwe apps en functies? Laat van je horen in onze iOS 14-poll!

Doe mee aan onze iOS 14-poll!

Het aftellen is begonnen, want volgende week maandagavond is het zo ver. Tijdens de WWDC-keynote laat Apple updates haar nieuwe softwareversies zien, met iOS 14 in de hoofdrol. De opvolger van iOS 13 belooft er flink op vooruit te gaan. Hierdoor zijn wij benieuwd: wat verwacht jij van iOS 14? Welke functies mogen echt niet ontbreken?

Zie je de poll niet? Stem dan via deze link!

Laat van je horen in bovenstaande poll. Omdat iOS 14 dus nog niet officieel is gepresenteerd, zijn de functies gebaseerd op geruchten. De afgelopen maanden zijn namelijk veel stukjes informatie naar buiten gekomen die alvast een tipje van de sluier oplichten.

iOS 14 belooft zich vooral te focussen op stabiliteit. De lancering van iOS 13 verliep behoorlijk rommelig en dat wil Apple ditmaal voorkomen. Volgens geruchten experimenteert de iPhone-maker daarom met een nieuwe testmethode. Verder schijnt Apple aan een nieuwe app-kiezer te sleutelen. Deze toont applicaties in een rasterweergave, net als op de iPad. Ook hopen we volgende week meer van CarKey te zien.

Onthulling van iOS 14

Op 22 juni om 19:00 uur vindt de belangrijkste keynote van WWDC 2020 plaats, een conferentie voor Apple-ontwikkelaars. Naast de onthulling van iOS 14 krijgen we hier ook iPadOS 14, watchOS 7 en macOS 10.16 te zien. Ook zou naar verluidt een nieuwe iMac worden onthuld. Deze computer schijnt qua design op de iPad Pro te gaan lijken.

De redactie van iPhoned zit volgende week klaar om live verslag te doen van WWDC 2020. Wil je als eerste weten wanneer iOS 14 voor jouw iPhone uitkomt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, houd de site in de gaten of download de gratis iPhoned-app uit de App Store.