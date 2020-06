Nu podcasts steeds populairder worden en grote bedrijven er grof geld aan uitgeven, lijkt Apple aanstaande maandag aan grondige opknapbeurt van zijn eigen iOS 14 Podcasts-app aan te kondigen.

‘iOS 14 Podcasts-app compleet vernieuwd’

Het nieuws is afkomstig van 9to5Mac, een website die al maanden een uitgelekte versie van iOS 14 in handen zegt te hebben en al heel wat onaangekondigde functies ontdekt heeft. De nieuwste is een vernieuwde Podcasts-app van Apple, die verder wordt uitgebouwd met meer opties voor luisteraars en mensen die zelf podcasts opnemen.

De app zou een nieuwe indeling krijgen die wat meer aan Apple Music doet denken. Dat begint met een nieuw ‘Voor Jou’-tabblad. Hier presenteert de app nieuwe shows die je nog niet kent, gebaseerd op jouw luistergedrag. Net zoals Apple Music nieuwe muziek laat horen kun je zo kennis maken met nieuwe podcasts die je misschien ook leuk vindt.

Daarnaast zouden er gebruikersprofielen worden toegevoegd, zodat je mensen kunt volgen en zien naar welke shows zij luisteren. Daarmee wil Apple de app socialer maken en tegelijkertijd nog dichter naar de Muziek-app toetrekken die ook al een dergelijke functie heeft.

Bonusmateriaal van je favoriete shows

Apple is ondertussen de podcastmakers niet vergeten. Zij zouden de optie krijgen om bonusmateriaal toe te voegen aan afleveringen. Net zoals je bij een gehuurde film ook extra materiaal kunt bekijken. Dit materiaal komt in hetzelfde overzicht als de andere afleveringen van de show, maar wordt op een andere manier aangeduid zodat het verschil duidelijk zichtbaar is.

Dat Apple uitgerekend nu met deze grote aanpassingen aan de Podcasts-app komt, is geen toeval. Grote Apple Music-concurrent Spotify heeft de afgelopen tijd miljoenen geïnvesteerd in het opkopen en uitbouwen van zijn podcast-aanbod, waardoor sommige shows exclusief op Spotify te beluisteren zijn. Spotify is daarnaast nog steeds een grotere muziekdienst dan Apple Music. Niet zo gek dus dat Apple nu ook het vuurtje opstookt om luisteraars bij zijn eigen podcastdienst te houden.

iOS 14 wordt aanstaande maandagavond onthuld tijdens WWDC 2020. Houd iPhoned dus in de gaten, want wij doen de hele avond live verslag van alle aankondigingen. Naast iOS 14 staat er namelijk nog veel meer op het programma. In het onderstaande artikel praten we je helemaal bij.