Nu iOS 14 officieel is aangekondigd, ben je natuurlijk vast benieuwd of jouw iPhone de update ontvangt. In dit overzicht zetten we alle iPhones op een rijtje die iOS 14-ondersteuning hebben.

Deze iPhones heeft iOS 14-ondersteuning

Hoewel we nog een paar maanden moeten wachten op de release van iOS 14, weten we al wel op welke iPhones de update straks draait. Ontwikkelaars gaan eerst met iOS 14 aan de slag en dit najaar moet de software-upgrade voor het grote publiek verschijnen.

Apple schrapt ieder jaar een aantal oude iPhones van het lijstje apparaten die de nieuwste iOS-versie kunnen draaien. Maar we hebben goed nieuws: iOS 14 draait op alle apparaten die nu iOS 13 ondersteunen. Heb je dus iOS 13 geïnstalleerd op je huidige toestel, dan kun je later dit jaar ook aan de slag met alle vernieuwingen van iOS 14.

De volgende iPhones hebben iOS 14-ondersteuning:

Heb je een iPad? Dan kun je later dit jaar iPadOS 14 downloaden. Dit zijn de iPads die de nieuwste update ondersteunen:

Apple Watch-gebruikers kunnen later dit jaar watchOS 7 downloaden. De update is dan beschikbaar voor:

Dit is er nieuw in iOS 14

iOS 14 biedt een groot aantal vernieuwingen. Dit begint bij het compleet vernieuwde homescreen, dat nu een ‘App Library’ heeft. Dit is een lijst waar alle apps op je iPhone op een slimme manier worden geordend. Ook nieuw zijn de widgets, waarmee je een uitgeklapte versie van een app op je homescreen krijgt. Hierdoor zie je bepaalde informatie direct op je homescreen, zodat je apps niet telkens hoeft te openen.

Ook nieuw: picture-in-picture video’s in iOS 14. Deze functie kennen we van bijvoorbeeld de iPad en zorgt ervoor dat video’s blijven afspelen als je de app (zoals YouTube of Netflix) even sluit en een andere app opent. Dat maakt multitasken fijner, maar maakt iOS ook weer een stukje completer.

Verder kun je aan de slag met ‘App Clips’, wat betekent dat je stukjes van apps kunt gebruiken zonder daarvoor de applicatie te moeten downloaden. Ook is het straks mogelijk om dankzij CarKey de iPhone als autosleutel te gebruiken.

Al het nieuws van WWDC 2020