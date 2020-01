Gerucht: Deze iPhones en iPads ondersteunen dit najaar iOS 14

Met nog een aantal maanden te gaan tot WWDC, is het eerste gerucht over iOS 14-ondersteuning een feit. Kijk snel of ook jouw iPhone of iPad straks deze update mogelijk kan draaien.



Welke apparaten ondersteunen iOS 14

Het gerucht is afkomstig van het Franse iPhonesoft, dat een anonieme bron gesproken zou hebben. Dat maakt de betrouwbaarheid lastig in te schatten, dus houden we een slag om de arm wat dit gerucht betreft.

Toch zou het ons niet verbazen als het nieuws straks blijkt te kloppen. De website stelt namelijk dat alle iPhones die iOS 13 ondersteunen ook iOS 14 zullen draaien. Dat betekent dus dat alle iPhones vanaf de iPhone SE en de zevende generatie van de iPod een grote update mogen verwachten. iOS 14 verschijnt waarschijnlijk in september.

Wat de iPads betreft zouden enkel de iPad mini 4 uit 2015 en de iPad Air 2 uit 2014 buiten de boot vallen. Deze tablets zouden dermate verouderd zijn dat ze niet meer in staat zijn om iOS 14 te draaien.

Dit zou mooi aansluiten op een ander gerucht dat eind vorig jaar opdook over iOS 14. Volgens het doorgaans betrouwbare Bloomberg zou Apple zich dit jaar voornamelijk richten op het verbeteren van de stabiliteit. Na de rommelige lancering van iOS 13 (met talloze tussentijdse updates tot gevolg) maakt Apple tijd vrij om de basis op orde te krijgen.

Dezelfde tactiek als iOS 12

Dat doet denken aan twee jaar terug, toen het bedrijf met iOS 12 ongeveer hetzelfde deed. Grote nieuwe functies en verbeteringen werden doorgeschoven naar iOS 13, zodat een update overbleef die vooral de prestaties verbeterde en voor minder vastlopers en andere ongemakken zorgde. Ook iOS 12 draaide destijds op alle iPhones die iOS 11 ondersteunden. Mocht dit gerucht kloppen, dan lijkt 2020 een herhalingsoefening te worden van 2018.

De volledige lijst met iPhones ziet er qua iOS 14-ondersteuning als volgt uit:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7th generation)

De lijst met iPads en iOS 14 ziet er als volgt uit:

12.9-inch iPad Pro

11-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad (7e generatie)

iPad (6e generatie)

iPad (5e generatie)

iPad mini (5e generatie)

iPad Air (3e generatie)

In deze lijst ontbreken alle onaangekondigde iPhones en iPads nog, zoals de iPhone SE 2 (of iPhone 9) en de vier 2020 iPhones die eind dit jaar verschijnen, waaronder de iPhone 12. In ons overzicht met geruchten over de vijf iPhones uit 2020 zetten we alles op een rij wat we over deze apparaten weten.

