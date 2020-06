Draait jouw iPhone momenteel op iOS 13? Dan pak je waarschijnlijk de update naar iOS 14 mee. Een nieuw gerucht claimt namelijk dat alle toestellen die nu op iOS 13 draaien ook iOS 14 ondersteunen.

‘Deze iPhones ondersteunen iOS 14’

Het gerucht is afkomstig van The Verifier. De Israelische website zegt met bronnen te hebben gesproken die op de hoogte zijn van Apples plannen. Dit betekent dat de iPhone 6S (Plus) en iPhone SE (uit 2016) nog één iOS-update meepakken voordat de software-ondersteuning stopt. Met andere woorden: de iPhone 6S (Plus) en initiële iPhone SE lijken geen update naar iOS 15 te krijgen.

Indien de bronnen van The Verifier de waarheid spreken, worden onderstaande iPhones straks bijgewerkt naar iOS 14:

iPhone 6S en iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7 en iPhone 7 Plus

iPhone 8 en iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS en iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

Neem een slag om de arm bij dit gerucht. The Verifier heeft namelijk een wisselvallige staat van dienst als het om Apple-voorspellingen gaat. De site slaat regelmatig de plank mis, maar wist afgelopen periode wel succesvol te voorspellen dat de iPhone 5S en iPhone 6 niet naar iOS 13 zouden worden bijgewerkt.

Bovendien komt bovenstaande lijst overeen met een eerdere voorspelling van iPhonesoft, wat de geloofwaardigheid ten goede komt.

Aftellen naar WWDC 2020

Op 22 juni weten we zeker welke iPhones iOS 14 gaan ondersteunen. Op die dag vindt WWDC 2020 plaats. Tijdens dit Apple-evenement worden alle software-updates onthuld, waaronder iOS 14 en nieuwe versies van iPadOS, macOS en watchOS. Dit jaar vindt het evenement compleet online plaats in verband met het coronavirus. De onthulling wordt middels een livestream gedaan.

De opzet is dit jaar dus anders, maar aan de inhoud van de presentatie verandert weinig. De redactie van iPhoned staat daarom klaar om jou op 22 juni op de hoogte te houden van alle aankondigingen. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, houd de site in de gaten of download de gratis iPhoned-app voor je iPhone of iPad.