iOS 14 officieel: alles over de grote iPhone-update van 2020

Apple zet dit jaar grote stappen met de software van de iPhone nu iOS 14 officieel is onthuld. We zetten in dit artikel alles wat je moet weten op een rijtje.

iOS 14 officieel onthuld

Net als ieder jaar is ook in 2020 iOS 14 het hoogtepunt van WWDC. Niet zo gek natuurlijk, want dit is de update waar miljoenen iPhone-gebruikers naar uitkijken, bomvol met nieuwe functies, grote aanpassingen en kleine verbeteringen.

Op de eerste plaats belooft iOS 14 de prestaties en stabiliteit van de software op je iPhone verder te verbeteren. Dat moet voor minder vastlopers en bugs zorgen. Daarmee lijkt Apple zijn lesje te hebben geleerd van vorig jaar, toen iOS 13 met tal van bugs werd uitgebracht. In dit artikel zetten we alle belangrijke verbeteringen voor je op een rijtje.

1. Een compleet vernieuwd homescreen

Het gaat gebeuren. Apple gaat eindelijk het homescreen van de iPhone een grondige opknapbeurt geven. Dat begint met de App Library, een nieuwe lijst waar alle apps op je iPhone instaan. Deze staan op een slimme manier geordend, met nieuw geïnstalleerde apps bovenaan en gebundelde Apple Arcade-games. Je kunt naar eigen voorkeur schermen aan- en uitzetten, zodat alles geordend blijft.

De tweede grote verandering aan het homescreen zijn widgets. Apple zegt inspiratie te hebben gehaald bij de Apple Watch en ze naar iOS 14 overgezet. Met widgets zet je een uitgeklapte versie van een app op je homescreen, zodat je ze niet eens hoeft te openen om informatie te zien. Zo kun je de Weer-widget instellen zodat je altijd de weersverwachting voor je huidige locatie ziet, of kun je met een druk op de widget verder met het afspelen van je Podcast.

2. Picture-in-Picture video

Nu de schermen van iPhones steeds groter worden, is het hoog tijd dat Apple Picture in Picture van de iPad en Mac ook naar de iPhone brengt. Zo kun je video’s blijven afspelen als je andere apps opent, of een video op je homescreen zetten terwijl je een andere app opent.

3. Apple Translate

Google Translate krijgt er een geduchte concurrent bij. Apple heeft voortaan zijn eigen vertaal-app die ook offline werkt. De app leunt op spraakassistent Siri en maakt het makkelijk om met een druk op de knop gesproken of geschreven taal naar een andere taal om te zetten. Door op de speaker te tikken spreekt je iPhone de vertaalde tekst uit, zodat je jezelf over de hele wereld verstaanbaar kunt maken.

4. Verbeteringen voor Siri

Siri krijgt een nieuw ontwerp in iOS 14, zodat de spraakassistent minder in de weg zit en je volledige scherm overneemt. Naast dit nieuwe ontwerp krijgt Siri ook wat nieuwe functies, al lijkt de hoeveelheid dit jaar relatief beperkt. Wel wordt het nu mogelijk om met Siri een audiobericht op te nemen.

5. Een aangepaste Berichten-app

De Berichten-app staat uiteraard niet stil. De chat-app van Apple krijgt nieuwe opties om groepsgesprekken beter zichtbaar te maken en de optie om een groepsafbeelding in te stellen. Daarnaast komen er tientallen opties bij om je Memoji in iOS nog meer op jezelf te laten lijken. Van mondkapjes tot nieuwe kapsels, hoofddeksels en zelfs een digitaal gezichtsmasker.

Ook kun je elkaar vanaf iOS 14 in berichten ‘taggen’, net zoals je bijvoorbeeld in WhatsApp doet. Op die manier zie je op het thuisscherm van je iPhone wie jou in een bericht genoemd heeft. Verder wordt de bovenkant van de Berichten-app aangepast: je kunt straks belangrijke contacten bovenaan het scherm plaatsen.

6. App Clips: apps zonder te downloaden

App Clips zijn kleine versies van apps die je snel en tijdelijk kunt gebruiken, zonder eerst de volledige apps te downloaden. De apps moeten minder dan 10mb groot zijn, maar bevatten wel functies als Sign in with Apple en Apple Pay. Dat maakt App Clips een uitkomst om snel een app tijdelijk te gebruiken.

7. CarPlay en CarKey

Ook CarKey gaat er flink op vooruit. Apples ecosysteem voor auto’s krijgt nieuwe achtergronden. De meest in het oog springende toevoeging is echter CarKey. Dankzij deze iOS 14-functie kun je je iPhone als autosleutel gebruiken. Het werkt met nfc: je houdt je iPhone dus bij het portier van je auto om ‘m te openen.

CarKey werkt in eerste instantie enkel samen met een select groepje auto’s, waaronder een model van BMW. Verder kun je digitale autosleutels met gezinsleden delen en je auto op afstand in de gaten houden. Apple maakte bekend dat CarKey ook naar iOS 13 komt.

8. Andere browser dan Safari

Apple geeft je in iOS 14 meer keuze dan tevoren. Je kunt bijvoorbeeld een andere standaardbrowser kiezen dan Safari, Apples eigen browser. Hetzelfde geldt voor het versturen en ontvangen van e-mails. Je zit niet langer vast aan de standaard Mail-app van het bedrijf van Cupertino.

Wanneer verschijnt iOS 14?

Nu Apple iOS 14 officieel heeft onthuld, is het tijd voor ontwikkelaars om de update te testen. Dat gebeurt met bèta’s, die eerst enkel voor aangemelde ontwikkelaars beschikbaar komt en later ook voor publieke testers uitkomt. Normaal gesproken verschijnt de eerste publieke bèta in juli, waarna de definitieve iOS 14 release in september plaatsvindt.

Houd iPhoned de komende maanden in de gaten om alles over iOS 14 te weten te komen en welke functies Apples in de aanloop naar september nog verder toevoegt.