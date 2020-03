Apple is van plan om de muis-ondersteuning flink te verbeteren in iPadOS 14, dat later dit jaar verschijnt. Daarnaast zijn nieuwe hints naar Smart Keyboards voor de iPad met een trackpad ontdekt, zo schrijft 9to5Mac.

‘iPadOS 14 muis-ondersteuning wordt verbeterd’

In iOS 13 is het al mogelijk om een muis te gebruiken met een iPad, maar dit is een toegankelijkheidsfunctie voor mensen met een beperking. In iOS 14 zou Apple de muis-ondersteuning verder willen uitbouwen, door de cursor meer te laten werken zoals in macOS. De cursor verandert bijvoorbeeld van vorm afhankelijk van waar je met je muis over beweegt. Zweef je bijvoorbeeld over een link in een artikel, dan krijgt de cursor de vorm van een handje.

Daarnaast zou de cursor verdwijnen als je de muis een paar seconden niet gebruikt en weer verschijnen als je ‘m beweegt. Ook zou je in iPadOS 14 met twee vingers tegelijk op het scherm kunnen tikken om de opties van de rechtermuisknop te activeren, net als op het trackpad van een MacBook.

De verbeterde ondersteuning zou een belangrijke verbetering worden in de nieuwste versie van het besturingssysteem, en niet langer ‘verstopt’ zitten in de toegankelijkheidsinstellingen, zoals nu het geval is.

Smart Keyboard met trackpads voor iPad

9totMac heeft in de code van iOS 14 en iPadOS 14 ook aanwijzingen gevonden voor nieuwe Smart Keyboards met een trackpad, die geschikt zijn voor de iPad. Dit komt overeen met een eerder gerucht dat eind vorige maand verscheen. Door het trackpad kun je de iPad bedienen zoals je MacBook, waarbij je het touchscreen dus niet hoeft aan te raken om iOS en al je apps te bedienen.

De nieuwste versie van iPadOS wordt waarschijnlijk tijdens WWDC aangekondigd, de ontwikkelaarsconferentie die ieder jaar in juni plaatsvindt. Wil je weten hoe je in de huidige versie van iPadOS al een muis gebruikt? Check dan onze tip over koppelen van een muis aan je iPad.

