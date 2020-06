iOS 14 is vanaf dit najaar te downloaden, maar wat kun je er eigenlijk mee? In dit artikel nemen we een voorproefje op de grote iPhone-update van 2020. Dit zijn de belangrijkste iOS 14-functies.

Deze iOS 14-functies gaan de iPhone verbeteren

iOS 14 belooft één van de grootste iPhone-updates in jaren te worden. De nieuwe software introduceert onder meer een beter geordend thuisscherm, ondersteuning voor widgets en je kunt straks tegelijk film kijken en WhatsAppen. Dit zijn de belangrijkste iOS 14-functies.

1. Widgets

Een wens van veel iPhone-gebruikers gaat met iOS 14 dan eindelijk in vervulling: widgets. Deze uitgeklapte versies van apps plaats je gemakkelijk op het thuisscherm van je telefoon. Hierdoor kun je bijvoorbeeld drie verschillende tijdszones in de gaten houden, checken wat voor weer het wordt of je podcast-afspeellijst mooi in beeld brengen.

Ook kun je hiermee bijvoorbeeld een uitvergroting van je navigatieroute in Apple Maps tonen of een widget van Apple TV Plus met daarin de nieuwste films en series.

2. App-bibliotheek

Het iPhone-homescreen gaat in iOS 14 flink op de schop. Naast widgets krijg je namelijk ook meer overzicht in al je apps dankzij de App Library, of App-bibliotheek in het Nederlands. Deze nieuwe lijst laat zien waar alle apps op je iPhone staan. De applicaties staan op een slimme manier geordend, met nieuwe installaties bovenaan. Naar eigen wens kun je schermen aan- en uitzetten.

3. Berichten-app wordt fijner

iOS 14 voegt niet alleen nieuwe functies toe, maar neemt ook bestaande programma’s onder handen. Een in het oog springende verbetering zien we in de Berichten-app. Voortaan kun je belangrijke gesprekken aan de bovenkant vastpinnen. Ook komt er een blauw icoontje en tekstwolkje naast jouw favoriete gesprekspartners te staan. Op die manier weet je dat ze een nieuw bericht hebben gestuurd.

4. App Clips zijn fijne, kleine apps

App Clips zijn uitgeklede versies van apps voor wanneer je alleen een specifieke functie wil gebruiken, zonder eerst het hele programma te downloaden. App Clips komen bijvoorbeeld van pas wanneer je eten wil bestellen, maar geen zin hebt om hiervoor een aparte app te downloaden.

Via de nieuwe iOS 14-functie kun je namelijk gewoon de specifieke functie van die app gebruiken -eten bestellen- zonder het programma eerst te downloaden. Na het gebruik verdwijnt de Clip weer van je toestel en neemt ‘ie dus geen onnodige opslagruimte in beslag.

5. Bellen wordt subtieler

Eén van de meest subtiele iOS 14-functies: binnenkomende oproepen worden niet langer op volledig scherm getoond. In plaats daarvan zie je aan de bovenkant van het scherm wie je probeert te bereiken, met daarbij een knop om de oproep te accepteren (of niet). Deze functie werkt ook voor wanneer je via een andere app belt dan de standaard Telefoon-applicatie, zoals Skype of Microsoft Teams.

6. Beeld-in-beeld-modus

Je favoriete serie op Apple TV Plus kijken en tegelijkertijd chatten met vrienden: dankzij de beeld-in-beeld-modus van iOS 14 kan het straks. Zodra je een andere app opent terwijl je een video kijkt, wordt dit venster automatisch verkleind, waarna het afspelen doorgaat. Op die manier kun je dus gewoon even je mail checken of een appje versturen zonder je serie te hoeven pauzeren.

7. Vertalen wordt simpeler

Deze zomerperiode komt nog te vroeg, maar volgend jaar wordt ‘ie wellicht je beste reispartner: iOS 14 voegt een nieuwe vertaal-app toe. Met deze applicatie kun je gesproken en geschreven tekst vertalen. Bovendien kan Siri de vertaling hardop uitspreken. Verder krijgt ook de Safari-browser een knop om websites in vreemde talen direct te vertalen.

8. Privacyvriendelijke App Store

Apple blijft stappen zetten als het op privacy aankomt. Nadat men vorig jaar al Sign in With Apple aankondigde, een privacyvriendelijk alternatief om in te loggen bij apps en websites, gaat men je nu ook beter informeren over privacy. De App Store krijgt er namelijk een Privacy-tabblad bij.

Hierin staat per app welke gegevens worden doorgespeeld naar de makers van die applicatie, en waarom. Hierdoor moet het ook voor niet-technische mensen duidelijk worden wat voor (persoonlijke) informatie app-makers eigenlijk van je opvragen.

9. CarKey: digitale autosleutels van Apple

Je auto ontgrendelen met je iPhone: CarKey maakt het mogelijk. Dankzij de nfc-chip in je Apple-telefoon weet je vierwieler je te herkennen en kun je instappen. Vooralsnog is CarKey alleen beschikbaar voor een paar automodellen, maar in de toekomst moeten dit er meer worden. Ook is het nog even de vraag of de digitale autosleutels ook in Nederland gaan werken.

10. Standaard-apps wijzigen

Apple geeft je in iOS 14 meer keuzevrijheid. Is Safari niet je favoriete browser? In de opvolger van iOS 13 kun je aangeven dat je liever via Firefox of Chrome surft en dat linkjes dus in die applicaties geopend moeten worden. Voor andere standaard-apps, zoals Mail, gaat dezelfde vlieger op; ook deze kun je straks naar eigen hand zetten.

11. Siri wordt behulpzamer en compacter

Apple is haar digitale butler niet vergeten. Net als het homescreen wordt ook Siri in iOS 14 een stuk overzichtelijker. Het stemhulpje neemt voortaan veel minder ruimte in beslag als je haar of hem oproept, en kan ook audioberichten opnemen en versturen. Verder is Siri weer in meer apps toegevoegd zodat hij of zij overal van waarde is.

12. Memoji met mondkapjes

iOS 14 werd aangekondigd tijdens WWDC 2020, dat vanwege het coronavirus zonder publiek plaatsvond en alleen online te volgen was. Het is dus logisch dat Apple op deze omstandigheden inspeelt met Memoji. iOS 14 maakt het mogelijk om de geanimeerde stickers nog persoonlijker te maken, bijvoorbeeld door een gezichtsmasker op je poppetje te plakken.

13. Zoeken door emoji

Over leuke stickers gesproken, vanaf iOS 14 kun je eindelijk je emoji-bibliotheek doorzoeken. De functie zit standaard in het toetsenbord verwerkt. Je kunt gewoon op basis van tekst zoeken. Als je “hart” intikt krijg je bijvoorbeeld liefdevolle emoji te zien. Op macOS kon je al langer emoji doorzoeken.

Release dit najaar

Apple heeft iOS 14 officieel aangekondigd. Eerst kunnen ontwikkelaars met de update aan de slag. Dit najaar rolt de definitieve versie van iOS 14 uit voor alle ondersteunde iPhones. Heb je momenteel iOS 13 op je toestel staan? Dan kun je te zijner tijd gratis updaten naar iOS 14.

Wil je meer lezen over dé iPhone-update van dit jaar? Check dan onze iOS 14-overzichtspagina. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief, download de app of houd iPhoned in de gaten om als eerste op de hoogte te zijn van de iOS 14-releasedatum. Op basis van vorige jaren vindt de lancering in september plaats.