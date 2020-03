iOS 14 gelekt: nieuwe fitness-app, Apple Pencil-ondersteuning en meer

Nu de broncode van iOS 14 is gelekt, kan allerlei informatie over nieuwe Apple-producten worden gevonden. De code wijst erop dat er een nieuwe fitness-app uitkomt in iOS 14. Ook komt er een uitgebreidere ondersteuning van de Apple Pencil.

Nieuwe functies in iOS 14 gelekt

Na het icoontje van Apples draadloze koptelefoon worden meer functies van iOS 14 gelekt. Het is nog niet zeker dat deze features speciaal voor iOS 14 gemaakt zijn, maar omdat het zulke grote functies zijn, kan het goed dat het pas bij de nieuwe grote software-update uitkomt.

Fitness-app

In de code is een nieuwe fitness-app gevonden, die in de code ‘Seymour’ heet. Waarschijnlijk zal de app uiteindelijk Fit of Fitness gaan heten. Volgens het gerucht werkt deze app met iOS 14, watchOS 7 en tvOS 14. In de app kun je fitness video’s bekijken met verschillende work-outs die je kunt volgen. Als je een Apple Watch hebt, wordt je oefening gelijk gemeten. De app wordt geen vervanging van de Gezondheid-app, maar een losstaande applicatie.

PencilKit

Daarnaast is in de broncode het zogeheten “PencilKit” te vinden. Hiermee kun je overal handgeschreven berichten schrijven. De handgeschreven letters worden vervolgens automatisch omgezet in digitale tekst, die je weer kunt verzenden.

Het lijkt erop dat de PencilKit in ieder tekstveld in iOS werkt: iMessage, Notities, Herinneringen, Agenda, Mail, etcetera. Er komt dan een zwevend kader in beeld waar je makkelijk op kan schreven. Tot nu toe is het nog geen standaard-functie in iOS om handgeschreven berichten te converteren en versturen. Wel kan de Notities-app handgeschreven woorden herkennen en opzoeken.

iMessage

Ook iMessage kan nieuwe functies verwachten in iOS 14, al zijn deze functies niet veel vernieuwender dan die van andere veelgebruikte chat-apps. Het gaat hier om mensen taggen in een groepsgesprek met ‘@’ en een naam erachter, een status-update-functie en de mogelijkheid om berichten als ongelezen te markeren. Deze functies worden momenteel getest; het is nog niet zeker of ze ook daadwerkelijk worden uitgebracht.

AirTag

Tot slot zijn er in de broncode van iOS 14 ook details gevonden over de langverwachte AirTag. Hierin wordt duidelijk dat de bluetooth-tracker inderdaad AirTag gaat heten. Ook lijkt het erop dat de AirTag waarschijnlijk de standaard platte knoopcel-batterijtjes CR2032 gaat gebruiken, die je makkelijk kunt vervangen. Zodra je aan een strookje op de AirTag trekt kan je de bluetooth-tracker contact laten maken met je iPhone of iPad.

Meer geruchten over iOS 14

Nu een stukje code van iOS 14 is gelekt, duiken deze week al meer aanwijzingen op over de nieuwe software-update. Zo is er een duidelijke verwijzing gevonden naar de volgende Apple Watch, waarmee je het zuurstofgehalte in het bloed zou kunnen checken. Ook komen waarschijnlijk nieuwe features naar watchOS 7 en de Watch Series 6. Houd iPhoned in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes rondom iOS 14.

