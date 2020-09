Heb je iOS 14 op je iPhone geïnstalleerd? Gefeliciteerd, vanaf nu kun je aan de slag met de grootste software-update in jaren. In dit overzicht staan we stil bij de beste iOS 14-features die je zo snel mogelijk moet proberen.

Lees verder na de advertentie.

7 iOS 14 features die je moet proberen

1. Widgets

Het is zonder twijfel de meest in het oog springende vernieuwing van iOS 14: widgets. Deze ‘uitgeklapte apps’ kun je overal op het thuisscherm plaatsen en geven alvast de belangrijkste informatie weer, zonder dat je de app in kwestie hoeft te openen.

De Weer-app laat bijvoorbeeld weten of je de paraplu thuis kunt laten en met de Muziek-widget skip je snel nummers. Widgets toevoegen is heel simpel:

Houd het scherm van je iPhone lang ingedrukt totdat de app-icoontjes gaan wiebelen; Tik linksboven op het Plus-icoon en kies de widget die je wil toevoegen; Kies een geschikt formaat en sleep de widget naar de door jou gewenste plek; Tik op ‘Gereed’ en klaar ben je!

Lees alles over widgets in iOS 14

2. Widgets stapelen

Over widgets gesproken: het is mogelijk om ze te stapelen. Dat is handig, want op die manier kun je meerdere widgets op één plek vastzetten, en komt dus niet je hele thuisscherm vol te staan. Widgets stapelen is ontzettend simpel: voeg simpelweg (minimaal) twee widgets toe aan je thuisscherm, en sleep deze vervolgens boven op elkaar.

3. Andere browser kiezen

Ook fijn: Apple geeft je in iOS 14 meer vrijheid. Voortaan kun je namelijk ook Chrome als standaardbrowser kiezen. Je bent hierdoor niet langer aangewezen op Apples eigen Safari. Wanneer je voortaan op linkjes tikt worden deze automatisch in Chrome geopend, de browser van Google. Je wisselt van standaardbrowser door deze stappen te volgen:

Open de Instellingen-app; Scroll naar beneden en tik op ‘Chrome’; Tik op ‘Standaard browserapp’; Kies nu de browser die je als standaard wil instellen.

Lees alles over een andere standaardbrowser instellen

4. Beeld in Beeld-modus

Ben je een film aan het kijken, maar krijg je ondertussen een berichtje binnen waar je écht even op moet antwoorden? Dankzij de nieuwe Beeld in Beeld-functie van iOS 14 kun je antwoorden zonder dat je de film hoeft te pauzeren. Zodra je namelijk de videospeler verlaat blijft het filmpje in een kleiner kader doorspelen: handig!

5. Emoji zoeken

Het heeft even mogen duren, maar voortaan zoek je je niet meer een ongeluk om die ene perfecte emoji te vinden. Het toetsenbord heeft nu namelijk een ingebouwde zoekfunctie speciaal voor emojis. Deze werkt altijd en overal, dus ook in bijvoorbeeld WhatsApp.

6. Privacy

Ook zet Apple met iOS 14 een grote stap op het gebied van privacy. Zo hoef je voortaan niet langer je exacte locatie aan apps door te geven, maar slechts een geschatte locatie. Verder kun je foto’s afschermen zodat apps die toegang tot je fotorol willen niet al je plaatjes kunnen bekijken, maar alleen degene(n) waarvoor jij toestemming geeft.

Lees alles over iOS 14 en privacy

7. Tikken op de achterkant

Tot slot een kleine, maar super handige iOS 14-functie: tikken op de achterkant. Tik bijvoorbeeld twee keer op de achterkant van je iPhone om een screenshot te maken, of drie keer om de zaklamp te activeren. Je vindt deze functie in het Toegankelijkheid-onderdeel van de Instellingen-app. Je kunt zelf aangeven wat er moet gebeuren wanneer je op de achterkant tikt.

Lees alles over tikken op de achterkant in iOS 14

Meer over iOS 14

iOS 14 is vanaf nu te downloaden voor alle iPhones die nu op iOS 13, de voorganger, draaien. Het is de grootste software-update in jaren en alle vernieuwingen opnoemen in dit artikel is onbegonnen werk. We hebben daarom al eerder overzichten van de beste iOS 14-functies gemaakt. Daarnaast zijn er ook een hoop kleine iOS 14-functies die niet direct opvallen, maar wel heel erg de moeite waard zijn.

Check ook onze video over iOS 14: