Het is zover! Vanaf nu kun je iPadOS 14 en iOS 14 downloaden op je iPhone en iPad. Check hier alle ondersteunde apparaten en hoe je de updates veilig installeert.

iPadOS 14 en iOS 14 downloaden nu mogelijk

De grootste updates van het jaar voor je iPhone en iPad zijn zojuist uitgebracht. Goed nieuws, want dat betekent dat je Apple-smartphone en tablet ineens weer allerlei nieuwe dingen kunnen. Voordat je verder leest en kijkt hoe je de updates installeert en wat de belangrijkste functies zijn, is het belangrijk om te checken of je iPhone of iPad de updates ondersteunt.

Deze iPhones ondersteunen iOS 14

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020)

Deze iPads ondersteunen iPadOS 14

iPad mini 4, iPad mini 2019, iPad Pro (eerste generatie), iPad Pro (tweede generatie), iPad Pro (2018), iPad Pro (2020), iPad 2017, iPad 2018, iPad Air 2 en nieuwer.

Staat jouw apparaat in dit lijstje? Mooi, dan kun je nu aan de slag om de update snel en veilig te downloaden en installeren.

iPadOS 14 en iOS 14 installeren

Zo installeer je iOS 14 en iPadOS 14 op je apparaten:

Zorg dat je iPhone- of iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en doorloop de aanwijzingen op het scherm.

Je iPhone/iPad haalt de nieuwe software nu binnen. Zie je de update nog niet verschijnen, of gaat downloaden heel traag? Dat kan. Net nadat Apple een nieuwe softwareversie uitbrengt proberen een hoop mensen iOS 14 en iPadOS 14 te downloaden waardoor digitale wachtrijen ontstaan. Probeer het in dat geval op een later moment nogmaals.

Een nieuwe versie downloaden is verder heel simpel en gaat eigenlijk vanzelf. Zorg er wel voor dat je verbonden bent met een goed wifi-netwerk en zorg voor een oplader in de buurt (voor het geval dat). Maak vooraf ook een back-up van je iPhone. Mocht het updaten onverhoopt niet goed gaan ben je dankzij de reservekopie geen persoonlijke gegevens kwijt.

De nieuwste functies op een rij

Zowel iPadOS 14 als iOS 14 introduceren een flinke lijst aan nieuwe functies en verbeteringen. Van widgets op je homescreen tot nieuwe verbeteringen voor de Apple Pencil op de iPad tot een vernieuwde Muziek-app en nieuw design voor spraakassistent Siri.

Ook nieuw: de App-bibliotheek. Dit is een lijst waar alle apps op je iPhone op een slimme manier worden geordend. Verder voegt iOS 14 ondersteuning voor picture-in-picture-video’s toe. Deze functie kennen we al van de iPad en zorgt ervoor dat apps video’s blijven afspelen als je de app (zoals YouTube of Netflix) eventjes sluit om een ander programma te openen.

Wil je meer weten over wat iPadOS en iOS dit jaar te bieden hebben? Check dan onze overzicht met iOS 14 functies en iPadOS 14 functies of bekijk onderstaande video’s waarin we de grootste vernieuwingen met je bespreken.