Een opvallende trend in iOS 14 en iPadOS 14 is dat de updates de gebruiker minder in de weg willen zitten. Met wat slimme aanpassingen worden de grote 2020-updates een stuk subtieler.

Subtieler design van iOS 14 uitgelegd

Als we de lijst met iOS 14-verbeteringen op een rijtje zetten, valt al snel op hoe Apple er een punt van maakt om meldingen en andere functies die het scherm overnemen beperkter te maken. Vanaf dit najaar zal je iPhone-scherm minder vaak gevuld worden door een specifieke app, melding of oproep. Zo gaat dat werken.

1. Siri

Siri heeft een nieuw uiterlijk gekregen waardoor de spraakassistent niet het hele scherm meer overneemt als ze naar je luistert. Handig, want zo blijft bijvoorbeeld de app of website die je gebruikt gewoon in beeld. Als je vanaf iPadOS 14 of iOS 14 Siri oproept, verschijnt er een klein cirkel-icoontje onderin beeld dat laat zien dat Siri luistert. Daarna komen de resultaten van je vraag via een melding in beeld.

2. Picture-in-picture

Op de iPad en Mac kennen we picture-in-picture (of beeld in beeld) al een tijdje, maar vanaf iOS 14 maakt de functie ook eindelijk de overstap naar de iPhone. Dat werd tijd, want daarmee kun je een video op je iPhone kijken terwijl je ondertussen een andere app gebruikt. Niet alle apps ondersteunen de functie nog, maar dat zal dit najaar hopelijk snel veranderen als de software-update voor iedereen beschikbaar komt.

Naast het bekijken van video’s kun je op deze manier ook FaceTime-gesprekken voeren terwijl je de iPhone ondertussen gewoon kunt blijven gebruiken. Handig als je iemand spreekt en ondertussen iets op wil zoeken bijvoorbeeld.

3. Oproepmeldingen

Als iemand je belt verschijnt er vanaf iOS 14 een subtiele melding bovenin beeld. Hierin kun je direct de oproep aannemen of weigeren. Een groot verschil met hoe het volledige scherm nu nog wordt overgenomen als iemand je belt.

Dit nieuwe ‘oproepscherm’ werkt bovendien niet alleen voor telefoongesprekken maar voor alle apps die het oude scherm ondersteunden. Denk bijvoorbeeld aan apps als FaceTime, Skype, WhatsApp en Microsoft Teams die vanaf dit najaar op een veel subtielere wijze je aandacht zullen vragen.

4. Widgets

Nu zitten ze nog in het Vandaag-overzicht verstopt als je naar rechts veegt over je homescreen: widgets. Afhankelijk van de widget wordt het straks makkelijker om specifieke functies van apps een vast plekje op je homescreen te geven van je iPhone.

Zo hoef je niet steeds een volledige app te openen om specifieke informatie op te vragen. Dat komt ook de snelheid en manier waarop jij je iPhone weer gebruikt weer ten goede. Mits alle app-ontwikkelaars op een slimme manier gebruik maken van deze widgets natuurlijk.

Meer iOS 14 op iPhoned

iOS 14 verschijnt pas dit najaar voor iedereen, maar inmiddels kun je al wel de publieke bèta van de update downloaden. Wij hebben de nieuwe versie inmiddels uitgebreid getest en delen onze ervaringen met je in onze iOS 14 preview. Wil je meer weten over iOS 14? Bekijk dan onze overzichtspagina met alle info op een rij en houd iPhoned de komende maanden in de gaten voor nog veel meer artikelen over de update.