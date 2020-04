Apple werkt aan een nieuwe functie in iOS 14 om apps te gebruiken zonder ze eerst te downloaden. Gebruikers kunnen hiermee gedeeltes van een app direct opstarten na het scannen van een qr-code.



‘iOS 14 Clips-functie gelekt’

Uit codes van een vroege iOS 14-versie blijkt dat Apple werkt aan een functie om apps te gebruiken zonder dat ze op je toestel geïnstalleerd zijn. De functie wordt aangeduid als ‘Clips’ en zou werken met een qr-scanner. Dit meldt 9to5Mac op basis van de iOS 14-code die de website al een tijdje in handen heeft.

De Clips-functie is gekoppeld aan de qr-scanner. Dit betekent dat de functie wordt geactiveerd na het scannen van een qr-code. Na het scannen verschijnt een weergave van een app op je iPhone, zelfs als je die app niet hebt gedownload en geïnstalleerd via de App Store.

YouTube, Yelp en Sony doen mee

Een voorbeeld hiervan is het openen van een YouTube-video. Als je nu een YouTube-link opent zonder dat je de app hebt gedownload, krijg je de mobiele website te zien. Met de ‘Clips’-functie komt er een schermpje tevoorschijn dat er hetzelfde uit zou zien als YouTube. Dit verbetert de gebruiksvriendelijkheid, maar heeft mogelijk wel invloed op je datagebruik.

Deze app-onderdelen worden tijdelijk op je telefoon uitgevoerd na het scannen van de code. De ontwikkelaar van de app bepaalt welk gedeelte van de app je kan gebruiken. Het is dus niet zo dat je toegang hebt tot alle functies van de applicatie. Wil je dat wel, dan kun je vervolgens de volledige app downloaden.

Android heeft een vergelijkbare functie, genaamd ‘Slices’. Deze toont ook interactieve delen van een app zonder ze te downloaden, maar doet dit niet via een qr-code. De Android-functie zit bijvoorbeeld in de zoekresultaten van Google en de Google Assistent. Kijkend naar Google, is het dus best aannemelijk dat Apple deze functie gaat integreren in Spotlight. Dit wordt echter niet vermeld in de codes van de geanalyseerde iOS 14-code.

Wat de codes wel laten zien, is dat Apple de nieuwe functie test met OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony en YouTube. Dit lijken dan ook de eerste apps te zijn die met Clips gaan werken.

Meer over iOS 14

De afgelopen weken is veel gelekt over de vernieuwingen van iOS 14. De update gaat bijvoorbeeld de iCloud-sleutelhanger ombouwen tot een volwaardige wachtwoordmanager. Ook lijkt iOS 14 een nieuwe Fitness-app, PencilKit voor de Apple Pencil, en nieuwe iMessage-functies te introduceren. Meer lezen? Check ook onze uitgebreide verwachtingen voor iOS 14.

