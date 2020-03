iOS 14 belooft persoonlijker en handiger te worden. Je kunt bijvoorbeeld vanuit Apple Kaarten direct zien of de dichtstbijzijnde Genius Bar nog een gaatje heeft. Ook CarPlay gaat er in iOS 14 op vooruit.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘CarPlay-wallpapers in iOS 14 en Apple Kaarten persoonlijker’

Dat heeft 9to5Mac ontdekt in de broncode van de aanstaande softwareversie voor de iPhone. Wie momenteel in Apple Kaarten op zoek gaat naar de dichtstbijzijnde Apple Store (met Genius Bar) krijgt slechts wat eenvoudige informatie te zien, zoals het adres en telefoonnummer.

Apple zou de Kaarten-app in iOS 14 willen omtoveren tot een soort reisgids. Voor de Genius Bar betekent dit dat je vanuit de app kunt zien of bepaalde onderdelen nog op voorraad zijn, zoals een vervangend scherm voor je iPhone 11, en of eenvoudige reparaties nog dezelfde dag uitgevoerd kunnen worden.

Ook heeft 9to5Mac ontdekt dat de Kaarten-app straks laat zien welke Apple Stores een inruilprogramma hebben. Hierbij krijg je korting op de aankoop van een product wanneer je je oude Apple-apparaat inlevert. Mogelijk krijg je deze gedetailleerde informatie straks ook te zien bij door Apple geautoriseerde service providers, zoals Amac.



Tot slot heeft de Amerikaanse website ontdekt dat je CarPlay vanaf iOS 14 meer naar eigen hand kunt zetten. Het zou namelijk mogelijk worden om eigen wallpapers te kiezen. Deze zie je vervolgens in beeld tijdens het rijden. De wallpapers houden volgens 9to5Mac rekening met het daglicht. Zodra de nacht valt, verandert dus ook de wallpaper.

Grootse iPhone-update

iOS 14 wordt de grote iPhone software-update van dit jaar. Normaliter kondigt Apple deze pas aan tijdens WWDC (dat in juni plaatsvindt), maar inmiddels is er al heel wat gelekt. iOS 14 zou vooral een stevig fundament leggen en zich focussen op stabiliteit om zo de rommelige lancering van iOS 13 recht te zetten. Ook kunnen we ons opmaken voor nieuwe emoji, app-kiezer en meer. Check ons overzicht van iOS 14-verwachtingen voor meer geruchten.