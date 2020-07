Wel of niet met de publieke bèta van iOS 14 en iPadOS 14 aan de slag: het blijft een jaarlijks dilemma voor Apple-fans. Wij zijn benieuwd of jij de testversie al hebt draaien. Stem in onze poll!

iPadOS 14 of iOS 14 bèta: heb jij hem geïnstalleerd?

Nu de publieke bèta’s van zowel iOS 14 als iPadOS 14 beschikbaar zijn (die van macOS Big Sur en watchOS 7 volgen later), kan iedereen met een ondersteunend apparaat aan de slag met deze testversie.

Dat kan best aanlokkelijk zijn: dit is namelijk de enige manier om voor dit najaar al aan de slag te gaan met widgets, het nieuwe design van Siri en alle andere verbeteringen die de updates toevoegen.

Toch kleeft er ook een nadeel aan de bèta: het gaat hier om een testversie, die ongetwijfeld meer bugs en fouten bevat dan de huidige versie van iOS 13. Het blijft daarom een risico om de bèta op je primaire iPhone of iPad te installeren. Daarom zijn we erg benieuwd: heb jij de bèta van iOS 14 of iPadOS 14 al draaien? Laat van je horen en stem in bovenstaande poll.

Meerdere bèta’s tot de echte release

Vanaf nu tot dit najaar zal Apple meerdere bètaversies uitbrengen van alle grote software-updates. Iedere nieuwe bèta past zijn functies aan op basis van feedback van gebruikers. Dit kun je als bètatester zelf ook geven door gebruik te maken van de Feedback-app die standaard op je iPhone of iPad geïnstalleerd wordt als je besluit de bèta te draaien.

Na een handjevol bèta’s verschijnen in september meestal de publieke versies van iPadOS en iOS, waarna watchOS, tvOS en macOS meestal een maandje later volgen.

Wil je meer weten over het installeren van de bèta? In onze uitgebreide tip leggen we stap voor stap uit hoe het downloaden en installeren van de iOS 14 en iPadOS 14 bèta in zijn werk gaat. Kom je er daarna achter dat je liever teruggaat naar de stabiele publieke release? Dan kun je terecht bij onderstaande tip waarin we laten zien hoe je de bèta verwijdert.