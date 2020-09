De zevende bèta van iOS 14 is uitgebracht voor ontwikkelaars. De definitieve versie van dé iPhone-software van 2020 komt dichterbij en dus zijn de veranderingen allesbehalve ingrijpend. Dit is er nieuw in iOS 14-bèta 7.

iOS 14-bèta 7 nu beschikbaar

De zevende testversies van iOS 14 en iPadOS 14 zijn nu beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Uit alles blijkt dat de definitieve versie van de iPhone- en iPad-software binnenkort verschijnt, want de bèta’s worden steeds stabieler. Daarnaast neemt het aantal verbeteringen per testversie af. iOS 14-bèta 7 is daar een goed voorbeeld van: de vernieuwingen zijn allesbehalve ingrijpend.

1. Regenboog-wallpapers voor donkere modus

Te beginnen met de meest in het oog springende verandering: nieuwe regenboog-wallpapers. Deze achtergronden werken alleen wanneer je de donkere modus op je iPhone of iPad gebruikt. De wallpapers zijn geïnspireerd op de regenboogvlag.

2. App-bibliotheek krijgt meer overzicht

De indeling in de App Bibliotheek, ofwel App Library, is op de schop gegaan. Categorieën zijn namelijk hernoemd. iOS 14 maakt de indeling automatisch aan op basis van de apps die op jouw iPhone geïnstalleerd staan. Facebook en Instagram komen bijvoorbeeld in het Sociaal-mapje terecht.

3. Problemen met AirPods Pro voorbij

Draai je momenteel de zesde iOS 14-bèta en kreeg je een foutmelding tijdens het koppelen van je AirPods Pro met je iPhone? Dat probleem is nu opgelost. In de nieuwe bèta kun je weer als vanouds oordopjes met je telefoon koppelen.

Op naar de definitieve release

Naar verwachting vindt de definitieve release van iOS 14 ergens in september of oktober plaats. Deze versie is stabiel en geschikt om te gebruiken op je iPhone die je dagelijks gebruikt. Testversies, zoals hierboven besproken, kunnen instabiel zijn. Maak daarom altijd een iPhone back-up voor je met een iOS-bèta aan de slag gaat.

