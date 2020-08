iOS 14 bèta 6: 5 nieuwe functies en verbeteringen in beeld

De zesde bèta van iOS 14 is hier, die wederom een aantal aanpassingen en verbeteringen doorvoert. Zoals je van ons gewend bent, zetten we alles weer overzichtelijk op een rijtje.

iOS 14 béta 6 nu beschikbaar

De zesde testversie van iOS 14 en iPadOS 14 zijn beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers. Het is goed te merken dat we dichterbij de definitieve release komen: de bèta’s worden steeds stabieler en voeren minder grote aanpassingen door.

1. Nieuwe tijdkiezer in de Klok-app

We zagen ‘m de vorige bèta al, maar nu is hij wederom aangepast: als je voortaan een tijd wil kiezen, kun je de getallen handmatig invoeren, of je veegt met je vinger over de digitale tijd om er doorheen te scrollen. Wat ons betreft is het intypen van de tijd nog steeds sneller en nauwkeuriger, maar blijkbaar vond Apple het nodig om een alternatief toe te voegen. In de zesde bèta is de weergave veranderd en staat er nu een oranje blokje omheen.

2. Spatial Audio

De functie van de AirPods Pro die surround sound toevoegt is nu nog niet beschikbaar, maar dat kan niet lang meer duren. In de zesde testversie is uitgebreide informatie toegevoegd over de functie in de Toegankelijkheidsinstellingen. Daar kun je de functie nu aan- en uitzetten. Daarnaast is er een ‘Volg iPhone-functie’ toegevoegd. Deze optie zorgt ervoor dat ondersteunende films en shows geluid simuleren alsof het uit je iPhone komt en het dus niet meebeweegt met je hoofd.

3. Nieuw introductiescherm voor Kaarten

De kaarten-app krijgt een nieuw introductiescherm die de verbeteringen van iOS 14 aan je voorstelt. Jammer genoeg zijn fietsroutes nog niet beschikbaar in Nederland en voorlopig alleen beschikbaar in New York, Los Angeles en andere gebieden in de Verenigde Staten. Daarnaast krijgt de Kaarten-app snelheidscamera’s en gidsen van bekende websites die je wegwijs maken in grote steden. Al deze functies zijn al langer in Google Maps beschikbaar, waarbij fietsroutes al langer wel in Nederland te gebruiken zijn.

4. Nieuwe Siri Shortcuts

Heb je een Apple TV? Dan is er een handige nieuwe Siri Shortcut beschikbaar gekomen. Daarmee kun je voortaan met een simpele spraakopdracht wisselen van Apple TV-gebruiker. Dat is handig als je bijvoorbeeld meerdere mensen hebt die de Apple TV gebruiken en ieder hun eigen account hebben. Het komt ook van pas als je sommige diensten gebruikt in meerdere regio’s.

5. Meerdere bugfixes

Ben je zelf de iOS 14-bèta al aan het testen? Dan is het goed om te weten dat een aantal vervelende bugs vanaf nu zijn verholpen. Zo laat de Vliegtuigmodus nu correct zien of hij aan- of uitstaat en kun je in het Bedieningspaneel zien of je telefoon tijdens het bellen gebruikmaakt van wifi of mobiel internet.

Alles over iOS 14

Wil je meer weten over iOS 14? In de aanloop naar de definitieve release ergens in september of oktober houden wij je op de hoogte. Ook hebben we de nieuwe update zelf al uitgebreid getest. Onze bevindingen kun je lezen in onze iOS 14 preview of bekijken in onderstaande video.