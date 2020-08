iOS 14 bèta 5: 5 nieuwe functies en verbeteringen op een rij

De vijfde ontwikkelaarsbèta van iOS 14 introduceert weer wat nieuwe functies en past bestaande onderdelen van de iPhone-software aan. Dit zijn de belangrijkste veranderingen op een rij.

iOS 14-bèta 5: dit is er nieuw

Nu de definitieve releasedatum van iOS 14 langzaam maar zeker dichterbij komt, merken we ook dat de aanpassingen in iedere nieuwe bètaversie kleiner worden. Apple zou zowel iOS 14 als iPadOS 14 ‘dit najaar’ uitbrengen, al valt dit bijna altijd samen met de komst van de nieuwe iPhones.

1. Extra privacybescherming van widgets

Widgets spelen een hoofdrol in iOS 14, dus is het ook belangrijk dat de privacy-instellingen ervan op orde zijn. Nu apps in potentie een vast en actief plekje op je homescreen krijgen, heeft Apple een extra beveiligingsstap toegevoegd. Als een widget je locatie nodig heeft, verschijnt een nieuwe melding in beeld waarin je goedkeuring kunt geven.

In de privacy-instellingen kun je nu aangeven of de app nooit, bij gebruik van de app of bij gebruik van de app en widget je locatie gebruikt.

2. Een snellere manier om je alarm te zetten

Als je vanaf iOS 14 een alarm op je iPhone instelt, kun je met je vinger over de digitale tijd vegen om de klok vooruit of achteruit te spoelen. Een alternatief voor het intypen van de tijd. Beide opties blijven mogelijk, al denken wij dat in negen van de tien gevallen het handmatig intikken van de tijd sneller is dan deze nieuwe scrollfunctie.

3. Verborgen foto-album nog beter verstopt

In de Foto’s-app is er een nieuwe knop toegevoegd voor een verborgen album. Zodra je deze aanzet in de Instellingen-app verschijnt deze verborgen folder ook niet meer in je lijst met albums. De enige manier om er dan nog bij te komen is via de afbeeldingen-kiezer. Een verborgen album is immers niet echt verborgen als hij gewoon zichtbaar tussen je lijst met albums. Daar doet iOS 14 gelukkig iets aan.

4. HomeKit Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel verschijnen vanaf iOS 14 losse knoppen voor je meestgebruikte HomeKit-apparaten. Daardoor hoef je niet meer op de HomeKit-knop te drukken, maar kun je direct vanuit het Bedieningspaneel een lamp boven je tafel uitschakelen. Deze knoppen waren behoorlijk fors, maar zijn nu gelukkig wat subtieler geworden. Zo nemen ze minder ruimte in.

5. AirPods Spatial Audio-visualisaties

In de code van iOS 14-bèta 5 zijn de visualisaties gevonden van de Spatial Audio-functie van AirPods Pro. Hoewel de functie zelf nog niet geactiveerd is helaas, lijkt het erop dat dit mogelijk in de volgende bèta wel het geval zal zijn. Met Spatial Audio lijkt het net alsof muziek of geluid achter je of naast je zit. Een soort surround sound zonder dat je speakers door je hele huis hoeft neer te zetten dus.

Meer weten over iOS 14? In onderstaande video zetten we de belangrijkste en grootste nieuwe functies voor je op een rij. Zo ben je in een paar minuutjes helemaal bijgepraat over de grote iPhone-update van 2020.